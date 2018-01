NINA MORIC CONTRO I VEGANI / "Mangiane uno, salverai un animale", choc su Instagram

Nina Moric ha provocato i vegani con una foto condivisa sui vari social network e la seguente frase: "Smettiamo di mangiare gli animali, mangiamo i vegani".

14 gennaio 2018 Fabio Morasca

Nina Moric contro i vegani (Instagram)

Nina Moric ha condiviso una foto sul proprio profilo ufficiale Instagram con la quale ha lanciato l'ennesima provocazione. In quest'occasione, le "vittime" della showgirl e modella croata sono stati i vegani. Nella foto in questione, infatti, possiamo vedere Nina Moric con un coltello che affonda su un bel pezzo di carne e la seguente didascalia: "Smettiamo di mangiare gli animali, mangiamo i vegani". Le provocazioni, ovviamente, dividono da sempre il pubblico e, anche in questo caso, tra i commenti relativi a quest'immagine, sono comparsi sia messaggi di approvazione che critiche e, in alcuni casi, anche insulti. La foto in questione è stata condivisa anche sul proprio profilo ufficiale Facebook e, anche in quel caso, i commenti al vetriolo non sono mancati. Parlando di tutte le altre polemiche che hanno recentemente coinvolto la modella e showgirl croata, ricordiamo che Nina Moric è reduce da un viaggio in Siria. Il suo endorsement a Casa Pound, il partito di estrema destra italiano, è già noto da molto tempo.

NINA MORIC, LE PROVOCAZIONI RECENTI

Parlando del suo viaggio in Siria, Nina Moric ha rilasciato queste dichiarazioni a Radio Cusano Campus: "E’ stata una esperienza fantastica, una delle più belle della mia vita. Nessuno in Italia ha parlato di questo mio viaggio. Ne hanno parlato in tutto il mondo tranne che in Italia". Nina Moric ha manifestato tutta la propria stima per Bashar al-Assad, presidente della Siria, definendolo un "grande presidente" e un "eroe", aggiungendo che "non è un terrorista". Nina Moric, in questa occasione, si è scagliata contro la stampa italiana, definendola troppo "gossippara". Parlando del suo appoggio a Casa Pound, invece, Nina Moric ha presenziato ad un evento riguardante il partito di ultradestra ossia l'inaugurazione di una nuova sede a Frosinone. Qualche giorno prima, invece, Nina Moric ha consigliato a Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, di curarsi la febbre con l'arsenico. Insomma, il gusto della provocazione, non le manca.

© Riproduzione Riservata.