PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 14 gennaio 2018 : Scorpione distacco dal passato

14 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox segno per segno. Il noto astrologo ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Toro. L'inizio di questa settimana per i nati sotto il segno dell'Ariete è stato pesante ma questa domenica permette di liberare l'animo e se ci sono dubbi che riguardano l'amore e il lavoro si possono dissipare. Fino a primavera si sarà in bilico e si aspetteranno delle risposte. Quando si vede una persona che fa orecchie da mercante alle sue richieste il segno si rende nervoso. Bisogna cercare di mantenere la calma e di non passare dalla parte del torto. Questa giornata dà più forza: si deve cercare di divertirsi e di viaggiare. Grande relax in attesa di un periodo convincente per il Toro. Attorno al 18 ci sarà un grande cielo. Adesso Saturno è favorevole e promette grandi miglioramenti. Maggio, giugno e luglio saranno mesi di grandi trasformazioni e affermazioni.

SCORPIONE DISTACCO DAL PASSATO, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e andiamo a vedere i segni che sono né carne né pesce per l'oroscopo di Paolo Fox. Il segno dei Gemelli non si deve esporre alle correnti e deve assolutamente chiudere un sentimento che non va più come dovrebbe. E' un momento particolare per i nati sotto il segno del Cancro che entro il 20 di questo mese deve cercare di parlare, ma solo se è strettamente necessario. Non si è più disponibili a fare da cuscinetto tra due persone che stanno regalando qualche situazione complicata. Bisogna trovare sintonia con gli altri e in questo momento non ci si riesce. Venere in opposizione può creare delle problematiche non da poco. Lo Scorpione vuole vivere un distacco da un passato che ha creato anche qualche complicazione. Non ci si deve tirare indietro rispetto ad alcune risposte che sono arrivare e di fronte alle quali non si può più cercare di scappare come si è fatto fino adesso.

SAGITTARIO GRANDE CRESCITA, TOP E FLOP

Partiamo dai top e flop per andare ad analizzare l'oroscopo di oggi, domenica 14 gennaio 2018, di Paolo Fox. L'astrologo ha tenuto la sua rubrica Latte e Stelle ai microfoni di LatteMiele. Il Sagittario tornerà ad essere vincente e con una forza che da tempo non aveva. Bisogna fare attenzione al campo sentimentale, visto che tutte le storie nate in questo periodo promettono bene. Buon fine settimana anche per l'Acquario che deve cercare di frequentare gente per rilassarsi e stare bene. Si deve superare ancora un problema famigliare che ha creato non poca agitazione. I Pesci vivono alcuni malesseri stagionali e sarà una domenica sottotono dove non si deve esagerare. Non si deve rischiare di sottovalutare i ritorni importanti che si stanno vivendo sul lavoro. Si deve imparare a farsi scivolare le cose addosso, senza sentirsi sulle spalle l'amarezza per qualcosa che nelle ultime settimane non è andato come si pensava.

