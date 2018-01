PREMONITIONS/ Su Rai 4 il film con Anthony Hopkins e Colin Farrell (oggi, 14 gennaio 2018)

Premonitions, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Anthony Hopkins e ColinFarrell, alla regia Alfonso Poyart. La trama del film nel dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANTHONY HOPKINS

Il film Premonitions va in onda su Rai 4 oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di genere thriller uscita nel 2015 e diretta da Alfonso Poyart mentre nel cast ricoprono i ruoli principali Anthony Hopkins (Il silenzio degli innocenti, Dracula, Vi presento Joe Black), Colin Farrell (The Lobster, Minority Report, Alexander), Jeffrey Dean Morgan (P.S. I Love You, The Possessions) e Abbie Cornish (Candy, Elizabeth the golden age). Nella sceneggiatura ideata da Ted Griffin e Sean Bailey, il primo già creatore dei soggetti di Ocean’s Eleven e Il genio della truffa, elementi paranormali come medium e premonizioni irrompono negli uffici dell’FBI per risolvere il caso di un serial killer che riesce a prevedere il futuro. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

PREMONITIONS, LA TRAMA DEL FILM

L’Agente Speciale dell’FBI Jow Merriwether (Jeffrey Dean Morgan) non riesce a risolvere una serie di omicidi che stanno avendo luogo della città di Atlanta. L'FBI sembra infatti arrivare sempre in ritardo sulle scena del crimine, come se il serial killer prevedesse le loro mosse. L'ufficio dell'FBI decide così di rivolgersi all'aiuto di John Clancy (Anthony Hopkins), medico psicoanalista e sensitivo che era stato nella polizia. Con l'arrivo della pensione, il dottor John Clancy aveva preferito ritirarsi a vita privata. Nel frattempo il suo matrimonio con la moglie era finito, anche a causa della morte prematura della figlia, episodi che lo avevano convinto a ritirarsi ad una vita appartata che non prevedesse, soprattutto, l’esercizio dei suoi poteri paranormali, il dottor Clancy riesce infatti a prevedere il futuro grazie a delle visioni premonitrici. Il rifiuto iniziale di contribuire alle indagini per aiutare l'agente Merriwether diventerà collaborazione attiva dopo le violente visioni che Clancy avrà sull’agente speciale Katherine Cowles (Abbie Cornish), collega di Jow Merriwether e ricordo costante della figlia ormai perduta. Le intuizioni del dottor Clancy porteranno l’FBI davanti all’unico sospettato, Charles Ambrose (Colin Farrell). Le vittime prescelte di questo serial killer sono malati terminali alle cui sofferenze l'uomo decide di porre fine. La risoluzione del caso si mischia così ai motivi etici e ideologici dell'eutanasia, mentre il medico si ritroverà faccia a faccia con chi ha i suoi stessi poteri.

© Riproduzione Riservata.