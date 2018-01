SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO/ Su Rete 4 il film con Harrison Ford (oggi, 14 gennaio 2018)

Sotto il segno del pericolo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Harrison Ford e Willem Dafoe, alla regia Phillip Noyce. La trama del film nel dettaglio.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST ANCHE HARRISON FORD

Il film Sotto il segno del pericolo va in onda su Rete 4 oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola che è stata prodotta nel 1994 da Mace Neufeld ed è stata affidata alla regia di Phillip Noyce. È il terzo film che si basa sul personaggio di Jack Ryan ed è stato interpretato da Harrison Ford su un soggetto scritto da Tom Clancy. Le sceneggiature sono state estese da Donal Stewart, Steven Zaillian e John Milius mentre la fotografia è stata sviluppata da Donald McAlpine. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da James Horner che si uniscono per la realizzazione di questo film di azione e spionaggio. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SOTTO IL SEGNO DEL PERICOLO, LA TRAMA DEL FILM

Una famiglia viene trovata senza vita a bordo di uno yacht dalla guarda costiera statunitense. Il capofamiglia viene identificato come un uomo d’affari amico del presidente degli Stati Uniti, Bennett (Donald Moffat). Questo viene informato della morte dell’uomo, ucciso per aver sottratto una grossa somma di denaro ad un cartello di droga con il quale stava collaborando. Il presidente Bennett, autorizza ufficiosamente James Cutter, consigliere della sicurezza nazionale, a combattere gli uomini dei cartelli di droga colombiani autori dell’uccisione dell’amico del presidente. Nel frattempo, Jack Ryan (Harrison Ford) diventa direttore dell’intelligence e viene convocato per un congresso che approverà un finanziamento per un’operazione della CIA in Colombia a patto che il denaro non venga utilizzato per favorire operazioni militari clandestine. Cutter cerca di mantenere segreti i suoi movimenti a Ryan, autorizzando Robert Ritter (Henry Czerny) a contrastare i colombiani con una squadra clandestina aiutata dall’agente segreto John Clark (Willem Dafoe). L’operazione clandestina inizia a combattere così i colombiani e il loro traffico narcotico. Ernesto Escobedo, uno dei capi delle bande colombiane, ha nel frattempo ingaggiato Felix Cortez (Joaquim de Almeida), il suo ufficiale dei servizi segreti. Cortez viene a sapere della presenza di Jacobs in Colombia, delle quali è invece allo scuro Ryan, che si ritroverà coinvolto in un attentato ideato da Cortez al mezzo di trasporto di Jacobs. Cortez è intenzionato a creare disagio tra i capi dei cartelli, cosi da prendere il controllo una volta che le acque si saranno calmate. Cortez e Cutter collaborano ad un piano che prevede l’assassionio di Escobedo per prendere il suo cartello con la conseguente riduzione dei traffici di droga verso gli Stati Uniti e l’aumento degli arresti da parte della polizia così da dare agli USA il ruolo di eroi all’interno della vicenda. Ryan scopre l’associazione tra i due e, entrando nel computer di Ritter, scoprirà i loro loschi piani ma sarà solo Jack Ryan a prendersi le colpe. Ma il Colombia, la squadra clandestina subisce un agguato che porterà John Clark a capire come stanno realmente le cose, anche grazie alle prove presentate da Ryan, questo, si ritroverà a testimoniare di fronte al Senato ma il Presidente non sarà dalla sua parte.

