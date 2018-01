Sanremo 2018/ È caccia agli ultimi biglietti rimasti: "Una richiesta maggiore degli anni scorsi"

Festival di Sanremo 2018, è caccia agli ultimi biglietti rimasti. Dall'Ariston arrivano le indiscrezioni: "C'è stata una richiesta maggiore che negli scorsi anni".

14 gennaio 2018 Anna Montesano

Sanremo 2018

Comincia a sentirsi l'aria di Festival a Sanremo: iniziano ad arrivare i camion della regia esterna della Rai, e l'atmosfera inevitabilmente inizia a crearsi, così come l'attesa che la kermesse canora abbia inizio. È proprio questo il periodo della ricerca spasmodica degli ultimi biglietti rimasti e, magari, di qualche occasione o pacchetto conveniente per assistere anche a solo una delle serate del Festival. Le richieste sarebbero state tantissime, tanto che «C’è stata molta richiesta - dicono dall’Ariston - Abbiamo ricevuto molte più richieste del passato». Un'edizione, quella che vede l'arrivo di Claudio Baglioni come conduttore e direttore artistico, che riscuote grandissimo successo; ma sarà così anche alla fine della kermesse?

LE INDISCREZIONI DI GIOVANNI CIACCI

Il Festival di Sanremo 2018 si avvicina, intanto continuano a circolare nuove indiscrezioni sulla kermesse e non solo. L’esperto di moda e tendenze Giovanni Ciacci ha svelato dei retroscena inediti ai microfoni della rivista Gay.it: "Mi piacerebbe vedere un DopoFestival più rosa, più pop, magari in diretta dalle camere d’albergo dei cantanti. - e ancora - Anche in sala stampa se ne vedono delle belle, altro che Badoo o Grindr. Se solo quei bagni potessero parlare. Per gli addetti ai lavori la settimana di Sanremo è un po’ come la gita di terza media dove tutto è possibile. Una parte della città si trasforma improvvisamente in una sorta di club per scambisti di Jessica Rizzo". Dichiarazioni che sicuramente faranno discutere quelle di Ciacci.

GUADAGNI, BIG E CURIOSITÀ

Hanno fatto discutere altrettanto i guadagni di alcuni dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2018. Stando a quanto svela Leggo: Baglioni percepirà 600mila euro, la Hunziker 400mila e Favino 300mila, per un totale di 1 milione 300mila euro. La spesa totale per il Festival di Sanremo 2018 si aggira intorno ai 16 milioni. Per quanto riguarda i Big in gara, invece, ricordiamo che ascolteremo: Robi Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo; Nina Zilli – Senza Appartenere; The Kolors – Frida; Diodato e Roy Paci – Adesso; Mario Biondi – Rivederti; Luca Barbarossa – Passame er sale; Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza; Annalisa – Il mondo prima di te; Giovanni Caccamo – Eterno; Enzo Avitabile con Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno; Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi; Renzo Rubino – Custodire; Noemi – Non smettere mai di cercarmi; Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente; Le Vibrazioni – Così sbagliato; Ron – Almeno pensami; Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno; Decibel – Lettera dal Duca; Elio e le storie tese – Arrivedorci; Red Canzian – Ognuno ha un suo racconto.

© Riproduzione Riservata.