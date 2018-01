Snowfall/ Anticipazioni del 14 gennaio 2018: Franklin otterrà la sua vendetta? (finale di stagione)

Snowfall, anticipazioni del 14 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Fox. Franklin affida un incarico a Ray-Ray. Lucia prende una decisione importante.

Snowfall, in prima tv assoluta su Fox

SNOWFALL, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata della Fox di oggi, domenica 14 gennaio 2018, andrà in onda l'ultimo episodio di Snowfall, in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo "Il Rubicone". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Franklin (Damson Idris) torna a casa dopo diverse ore d'assenza, svelando alla madre di essere stato fermato dalla Polizia. Ciss (Michael Hyatt) lo informa invece che Leon (Isaiah John) è ancora vivo, ma che le sue condizioni di salute sono gravi. La donna sa bene anche il motivo per cui si trova in quella situazione e non riesce a credere che il figlio le menta con così tanta semplicità. Spinto dalle sue richieste, ammette di aver iniziato a spacciare sei mesi prima e di averle mentito per tutto quel tempo. La lite sul nascere viene interrotta dall'arrivo dell'agente Wright (Marcus Henderson), in cerca di informazioni sugli spacciatori. Franklin tuttavia decide di non parlare nonostante scopra che due uomini stanno sorvegliando la casa della madre. Nel frattempo, Alejandro (Juan Javier Cardenas) informa Teddy (Carter Hudson) di avere ancora dei fornitori da sfruttare, i colombiani, ma che avranno un incasso inferiore.

El Oso (Sergio Peris-Mencheta) invece è costretto ad accettare che Ramiro (José Zúñiga) prenda il posto della sorella nel controllo dell'operazione e che non venga portato avanti l'affare con Stopper. Solo alla fine viene informato che Ramiro lo vuole vedere morto e che è quindi necessario che se ne vada. Lucia (Emily Rios) non è disposta a voltare le spalle alla sua famiglia, ma El Oso ha già un piano per evitare ad entrambi la fuga. Più tardi, Franklin incontra la fidanzata di nascosto ed è costretto a confessarle di aver nascosto lui la droga fra le sue cose, solo per evitarsi l'arresto.

La ragazza gli chiede così di andarsene, sicura che l'abbia tradita. Victoria (Justine Lupe) invece dà il suo ultimo saluto a Teddy, mentre Cissy decide di affrontare Louie (Angela Lewis), ma viene fermata sul nascere. La cognata anzi le scarica addosso ogni responsabilità del comportamento di Franklin. Quest'ultimo invece riesce finalmente a vedere Leon, in lenta ripresa. Anche se vorrebbe tenerlo fuori dal piano successivo, l'amico gli ricorda che si trovano comunque in pericolo e che devono agire prima che tornino a cercarli. Al rientro di Jerome (Amin Joseph), Louie inizia comprendere in che tipo di giro si stiano cacciando, dato il forte quantitativo di soldi guadagnati in poche ore. Intanto, Franklin raggiunge Claudia (Judith Scott) al locale e le chiede di organizzare un incontro con Ray Ray (Markice Moore). Con sua sorpresa, Teddy scopre che l'operazione è passata in mano a Ramiro e che hanno intenzione di acquistare un maggior quantitativo. El Oso invece informa il diretto rivale di Ramiro di quanto sta accadendo alle sue spalle, mentre Franklin ha il suo incontro con Ray Ray e gli spiega come sono andate realmente le cose, facendo ricadere ogni colpa su Lenny.

ANTICIPAZIONI DEL 14 GENNAIO 2018, EPISODIO 10 "IL RUBICONE"

Nell'ultimo episodio della serie tv, Jerome continuerà a fare delle pressioni perché i profitti subiscano un taglio del 25%. Teddy invece ha intenzione di gettare fango sulla ricerca di Victoria e chiede ad Alejandro di nascondersi nel frattempo, in attesa di risolvere la situazione. Tutto precipiterà quando si ritroverà costretto ad uccidere il socio. Dopo la morte del padre di Lucia, El Oso scopre che i suoi nuovi soci hanno intenzione di attaccare la famiglia Villanueva durante i funerali. Lucia invece scopre che non prenderà mai parte degli affari dello zio e decide di ritornare da El Oso. Stabilisce inoltre che Ramiro va eliminato. Nel frattempo, Franklin chiede a Ray Ray di uccidere Lenny per poter prendere parte della sua nuova squadra. Il cambiamento del ragazzo è ormai avviato da tempo ed ora che è riuscito a togliere di mezzo i potenziali rivali, guarda con soddisfazione il proprio impero crescere sempre di più.

© Riproduzione Riservata.