UN FANTASTICO VIA VAI/ Su Rai Movie il film con Leonardo Pieraccioni (oggi, 14 gennaio 2018)

Un fantastico via vai, il film in pnda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Leonardo Pieraccioni che ha diretto la regia, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

LEONARDO PIERACCIONI NEL CAST

Il film Un fantastico via vai va n onda su Rai Movie oggi, domenica 14 gennaio 2018, alle ore 21.10. Si tratta del penultimo film solamente a livello temporale di Leonardo Pieraccioni, il regista infatti nel 2015 ha fatto uscire un altro film dal titolo "Il professor Cenerentolo". Ma torniamo al 2013, anno che ha visto il comico toscano impegnarsi nella scrittura e nella direzione del film "Un fantastico via vai", all'interno del quale, come suo solito, ha anche recitato in qualità di attore protagonista. Al suo fianco, oltre a Serena Autieri, Maurizio Battista e Marco Marzocca, vediamo anche Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini. Non è la prima volta che Pieraccioni riunisce gli esponenti principali della comicità toscana contemporanea all'interno delle sue produzioni, basti pensare a gran parte della sua filmografia, da "I laureati" (1995) a "Il ciclone" (1996), passando per "Il principe e il pirata" (2001) e "Ti amo in tutte le lingue del mondo" (2005), tutti film in cui hanno trovato parte a ruota (o anche tutti insieme) attori come gli stessi Panariello e Ceccherini, ma anche Barbara Enrichi, Sergio Forconi e tanti altri. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UN FANTASTICO VIA VAI, LA TRAMA DEL FILM

Arnaldo ha quarantacinque anni e una bella famiglia composta da Anita, la moglie, e da Martina e Federica, gemelle di nove anni. L'uomo conduce una vita tranquilla e felice sulle orme di una quotidianità fondata sul lavoro in banca e sulle uscite abitudinarie con due amici, Giovannelli ed Esposito. Ma tutto ad un tratto, la sua vita cambia, Giovannelli, donnaiolo, dopo aver preso in prestito lo scooter di Arnaldo dimentica un paio di manette con su scritto il nome "Natasha", destinate ad una delle sue donne, nel sottosella del veicolo. Sfortuna vuole che sarà proprio Anita a ritrovare le manette all'interno dello scooter del marito. La donna decide quindi di sbattere fuori di casa il marito che inizialmente tenta di rimediare dimostrandole in tutti i modi di non essere a conoscenza di nulla...Cosa accadrà?

