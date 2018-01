UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Gemma Galgani e Giorgio Manetti: soap opera al capolinea? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over e news: la soap opera di Gemma Galgani e Giorgio Manetti è al capolinea? Maria De Filippi pronta alla rivoluzione?

14 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Il re e la regina del trono over di Uomini e Donne continua ad essere Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Il cavaliere e la dama, pur non stando più insieme da tempo, continuano a monopolizzare le telecamere della trasmissione di Maria De Filippi. Ogni settimana, la prima parte del nuovo appuntamento del trono over è dedicato a Gemma Galgani che, da alcune settimane, ha un unico obiettivo da raggiungere: riconquistare il cuore di Giorgio Manetti. Dopo aver avuto una storia con Marco Firpo e aver frequentato altri uomini dopo la fine della relazione con il cavaliere dai lunghi capelli biondi, Gemma ha capito di essere ancora innamorata di Giorgio e di non riuscire a portare avanti le sue storie proprio perché il suo cuore appartiene ancora al Manetti. Il cavaliere ha così deciso di uscire a cena con lei per chiarire definitivamente la situazione: di fronte all’ennesima dichiarazione d’amore di Gemma, però, Giorgio ha ribadito di non voler assolutamente tornare con lei. Nonostante la presa di posizione del Manetti, però, la Galgani non si è arresa e la soap opera va avanti. Dopo quanto accaduto nell’ultima puntata del trono over, però, anche Gemma e Giorgio potrebbero avere le ore contate.

ARRIVA L’ULTIMATUM PER GEMMA E GIORGIO?

Gli ultimi appuntamenti con il trono over di Uomini e Donne hanno portato fatto esplodere la rabbia di Maria De Filippi. Tutto è nato quando la dama Emy, dopo aver rifiutato di trascorrere un weekend con Francesco, ha dichiarato di essere interessata al cavaliere. Gianni Sperti l’ha così accusata di restare nel programma solo per "fare le macchiette e le battute". Di fronte alle accuse di Gianni, Emy ha negato di aver rifiutato l’invito di Francesco puntando il dito contro la redazione, rea di aver mentito. Le parole della dama hanno così fatto esplodere Maria De Filippi che ha difeso così la buona fede del programma. “Sto cercando di mantenere l'educazione nei confronti dell'anagrafe, come mia madre mi ha insegnato, ma quando la vostra educazione non c'è più perché dite che una persona è bugiarda, anche io divento maleducata. Basta Emy, c’è un limite”, ha detto la De Filippi. Una presa di posizione forte e chiara quella della conduttrice che potrebbe avere la stesa reazione qualora dovessero venire a galla indizi che confermino quanto affermano i fans del trono over ovvero che Gemma e Giorgio sarebbero d’accordo per restare in trasmissione. Quelli sulla Galgani e il Manetti, però, sono rumors scatenati dai telespettatori e che, finora, non hanno mai avuto conferma.

© Riproduzione Riservata.