UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Paolo Crivellin pronto alla scelta: annunciata la data (Trono Classico)

14 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Sono passati più di cinque mesi da quando Paolo Crivellin ha fatto il suo ingresso nello studio del trono classico di Uomini e donne come tronista e, finalmente, il momento della scelta sembra essere arrivato. L’ex tentatore di Temptation Island 2017 ha iniziato il suo percorso accanto a Mattia Marciano, Sabrina Ghio e Alex Migliorini che hanno lasciato da tempo il programma. L’unico che, invece, è rimasto sul trono è proprio Paolo che è sempre apparso molto indeciso sulla persona da scegliere. Dopo tanti mesi, però, il tronista biondo sembra aver sciolto le ultime riserve. Secondo quanto riferisce il portale News U&D, la scelta di Paolo Crivellin sarà registrata giovedì 18 gennaio. L’annuncio ufficiale da parte della redazione ancora non c’è ma non sembrano esserci molti dubbi sul fatto che il percorso di Crivellin sia giunto al capolinea. Con Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Nicolò Brigante alle prese con la conoscenza dei propri pretendenti, Paolo lascerà il posto ai colleghi. Chi sarà, dunque, la sua scelta tra Angela e Marianna? Difficile fare un pronostico anche se i fans del trono classico puntano sulla Caloisi.

IL GESTO D’AMORE DI NICOLO’ FABBRI PER SARA AFFI FELLA

Il trono classico di Uomini e Donne continua a regalare sorprese. Nel corso dell’ultima registrazione, alla corte di Sara Affi Fella, su richiesta della stessa tronista napoletana, si è presentato l’ex corteggiatore di Sabrina Ghio, Nicolò Fabbri che, dopo non essere stato scelto dall’ex allieva della scuola di Amici, essendo ancora single, ha deciso di rimettersi in gioco e provare a conoscere Sara. Quest’ultima, dopo aver conosciuto Nicolò durante la partecipazione a Temptation Island 2017, ha chiesto alla redazione di poterlo incontrare. A quanto pare, il primo incontro nello studio di Uomini e Donne ha lasciato delle piacevoli sensazioni al tronista che, subito dopo la registrazione, su Instagram Stories ha scritto: “Buttati… a volte è meglio di quel che ti aspetti”. Nicolò Fabbri, dunque, è già pazzo di Sara Affi Fella? Per il momento, la conoscenza tra i due è ancora superficiale ma le premesse sembrano essere confortanti. Nascerà l’amore tra la tronista e il corteggiatore?

