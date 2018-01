VINCENZINA RITROVA CARLO BOTTO/ Anzi 4, e la sua "poesia" spopola: è la regina dei meme (C'è Posta per Te)

La signora Vincenzina a C'è Posta per Te: spopola sui social la storia della signora che ha cercato da Maria De Filippi un suo amore di gioventù, Carlo Botto, tra 4 signori omonimi

14 gennaio 2018 Fabio Belli

La signora Vincenzina a C'è Posta per Te

Nella puntata in onda di “C’è posta per te” il botto social l’ha fatto sicuramente la storia di Vincenzina, un’appariscente, attempata signora dalla chioma rosso fuoco che ha fatto convocare in trasmissione quattro suoi coetanei, tutti chiamati Carlo Botto, tutti di origine ligure, che hanno in comune provenienza geografica e nome in cognome, ma non il passato sentimentale al fianco di Vincenzina. Che è stata in compagnia di uno solo dei quattro signori convocati alla corte di Maria De Filippi. Passati in rassegna uno dopo l’altro, Vincenzina non riusciva a trovare il “suo” Carlo Botto, e intanto i social sono impazziti per questa storia, considerando anche la disinvoltura della signora nel cercare di capire quale fosse il Carlo Botto giusto, consultandosi anche con Maria De Filippi e chiedendo consulenza, nel dubbio di non essere conosciuta perché “cinquant’anni fa non ero così!”

REGINA DEI MEME SU TWITTER

La signora Vincenzina ha letto ad ognuno dei quattro Carlo Botto una lettera che ha spiegato quali erano stati i particolari del loro incontro. “Ascolta le mie parole e lasciati andare, sei pronto per il viaggio? Cotone bianco soffice che ho toccato con le mie mani e che ricorda la morbidezza della mia pelle. Oro scintillante come il pacchetto di sigarette e come il mio sorriso. Ma questo pacchetto è vuoto come il mio cuore. Il plaid che ha visto cieli stellati e coperto erba verde e candida neve.” Un modo poetico per ricordare gli incontri che furono, con il Carlo Botto giusto che aveva anche una certa repulsione, secondo le informazioni di Vincenzina, per la chirurgia estetica. Alla fine tutto è bene quel che finisce bene e Vincenzina ha potuto ricongiungersi con il quarto ed ultimo Carlo, mentre i social sono letteralmente impazziti per la storia, eleggendo Vincenzina all’istante “regina dei meme” per le sue irresistibili espressioni.

