ZIO ADOLFO IN ARTE FUHRER/ Su Iris il film con Adriano Celentano (oggi, 14 gennaio 2018)

Zio Adolfo in arte Fuhrer, il film in onda su Iris oggi, domenica 14 gennaio 2018. Nel cast: Adriano Celentano, Giuseppe Diamanti e Claudio Bigagli. Il dettaglio della trama.

14 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Iris

ADRIANO CELENTANO NEL CAST

Zio Adolfo in arte Fuhrer, il film in onda su Iris oggi, domenica 14 gennaio 2017 alle ore 23.20. Una pellicola ascrivibile al genere delle commedie a sfondo storica che è stata prodotta in Italia nel lontano 1978 ed è stata diretta da Castellano e Pipolo. I due bravi registi molto affiatati tra di loro e sono stati anche autori del soggetto e sceneggiatori dello stesso. Ottima la presenza di Adriano Celentano nel ruolo di attore principale, buona anche la partecipazione di Giuseppe Diamanti e Claudio Bigagli. La pellicola prodotta dalla Dania Film unitamente alla Medusa Distribuzione, è stata programmata diverse volte all’interno dei palinsesti televisivi italiani, quindi non è una prima tv. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

ZIO ADOLFO IN ARTE FUHRER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Film la cui trama si esplica su due gemelli interpretati entrambi da Celentano. I due congiunti nonostante crescano nella stesa famiglia hanno una visione totalmente differente di Adolf Hitler. Il primogenito attirato completamente dal credo nazista, diventa un fervente assertore del nazionalsocialismo, scalando tutti i gradi delle organizzazioni giovanili hitleriane e finendo alla fine nell’arruolarsi nelle famigerate SS. Il secondo invece odia profondamente la vita militare e fa di tutto per osteggiarla, non solamente nelle piccole cose giornaliere ma anche realmente, cercando in tale contesto di organizzare sanguinosi attentati. La pellicola vede il militare diventare un fanatico colonnello dell’organizzazione su cui si basava Hitler, e riuscire finanche a intrattenere un rapporto amicale direttamente con il crudele dittatore teutonico. Gustav cerca di mettere in pratica le sue idee e a dispetto del fatto che negli attentati che progetta possa perdere la vita anche il fratello e cerca continuamente un escamotage per liberare la Germania dalla tirannide nazista. Molti gli attentati che l’anarchico tedesco organizza tutti però falliscono miseramente, non ottenendo neppure lontanamente lo scopo desiderato. L’epilogo avviene quando Herman scopre i propositi del fratello e invece di denunciarlo alle autorità, e di conseguenza consegnarlo ad una morte certa lo sfida ad una infinita roulette russa. I due iniziano a giocare con un revolver sapendo che sarà la sorte a decidere quale visione della futura Germania sia giusta, nessuno perderà la vita stante che il revolver messo a disposizione da Herman era scarico.

