ALESSIO UVA/ Dopo “C'è posta per te” conquista il web: il pubblico lo vuole a Uomini e Donne

Alessio Uva ha conquistato il pubblico di C'è posta per te con i suoi occhi azzurri e il baffetto alla Clark Gable. Il pubblico lo vuole come tronista di Uomini e Donne.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria De Filippi conduce “C'è posta per te”

Alessio Uva è diventato una “star” dopo aver partecipato alla prima puntata di C’è Posta Per Te, in onda sabato 13 gennaio 2018, insieme alla fidanzata Noemi. Alessio ha accompagnato in studio Noemi e le sue sorelle che dopo due anni hanno rincontrato la madre che ha chiesto loro perdono. Il ragazzo ha affascinato tutti con i suoi occhi color azzurri e i baffetti alla Clark Gable: “Comunque Alessio, il fidanzato della bionda me lo merito anche io”, “Ma quanto è bello Alessio, mi sono innamorata” e “Uscite subito il nome di Alessio, il fidanzato della biondina, così lo posso stalkerare su Instagram”, hanno commentato tre utenti su Twitter. Alessio ha anche colpito per maturità espressa quando chiamato in causa da Maria De Filippi: “Fatte parlare Alessio sempre #cepostaperte”, ha aggiunto un altro internauta. Non è passato inosservato il gesto di Alessio che ha toccato il ginocchio di Ester, sorella della fidanzata Noemi: “L’anno prossimo ci troviamo Ester e Alessio che ritornano per chiedere perdono alla sorella bionda per averla tradita” e “La ship tra Ester ed Alessio ormai è partita. Temptation Island vi sta aspettando”, hanno scherzato due fan del programma.

IL PUBBLICO LO VUOLE AD AMICI O SUL TRONO DI UOMINI E DONNE

Da quando Alessio è apparso a C’è posta per te, il web non ha fatto altro che parlare di lui e di cercare notizie su di lui tanto da infastidire la fidanzato Noemi: “Io con il mio ragazzo non mi ci lascio manco se gli date miliardi se non l'avete capito... fate pena!”, ha scritto la ragazza sulla sua pagina Facebook. I più curiosi hanno scoperto che Alessio Uva è un rapper (di seguito un suo video caricato su YouTube) e c’è chi propone di mandarlo in sfida ad Amici 17 con Biondo. Ma non è tutto sui social c’è chi ha fatto a Maria De Filippi una richiesta ben precisa: scegliere Alessio come prossimo tronista di Uomini e Donne. “Perché ho la sensazione di vedere Alessio il ragazzo della bionda sul trono di settembre?”, “Ciao Alessio ti aspettiamo sul trono!” e “Io vi dico che questo Alessio, baffetto e occhi azzurri, un giorno lo vedremo a U&D”, hanno cinguettato alcuni utenti su Twitter.

© Riproduzione Riservata.