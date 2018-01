Alessandro Borghese/ 4 Ristoranti: "Trovo roba scaduta nei cassetti, sporco o gente che mente"

15 gennaio 2018 Anna Montesano

Il 2018 di Alessandro Borghese inizia con un doppio appuntamento: da stasera va infatti in onda la seconda stagione di Cuochi d’Italia, dal lunedì al venerdì alle 19.30 su Tv8, mentre domani, alle 21.15 su Sky Uno HD. Attraverso liberoquotidiano ha rilasciato un'intervista toccando vari argomenti: "Il nostro programma è molto più “easy”, l’assaggio non è severo ma più rilassato. Anche se il giudizio degli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito è serio, c’è anche una parte più goliardica. Le urla e i piatti sbattuti abbiano stancato. Il format 4 ristoranti funziona e non va toccato. Abbiamo aggiunto una chicca: un mio bonus di 5 punti che darò a un prodotto gastronomico che accomuna i vari ristoranti, un piatto che dovranno prepararmi durante l’ispezione". Curioso l'aneddoto riguardo quello che trova nelle ispezioni dei locali: "Di solito se l’estetica è curata lo è anche la cucina, ma tante volte l’abito non fa il monaco: ci sono ristoranti ai quali dall’esterno non daresti una lira e invece si mangia molto bene. Ma ciò che mi sorprende è che continuiamo a trovare roba scaduta nei cassetti, sporco o gente che mente sulla provenienza del cibo: ma non giova barare, il cliente vuole un riscontro veritiero".

ALESSANDRO BORGHESE: DALLE NAVI DA CROCIERA ALLA TV

Ricordiamo che Alessandro Borghese è primogenito dell'attrice Barbara Bouchet e dell'imprenditore napoletano Luigi Borghese, ha un fratello minore di nome Massimiliano. Dopo il diploma alla Rome International School di Roma si imbarca sulle navi da crociera, dove lavora come cuoco per tre anni. Lavora come cuoco in diverse città come Londra, San Francisco e Parigi; in quest'ultima frequenta alcuni stage. Rientra in Italia, dove frequenta la scuola di sommelier, per poi ripartire per New York. Torna nuovamente nel Bel Paese e lavora in diversi ristoranti di Milano e Roma. Alessandro è sposato dal 2009 con Wilma Oliverio, e dalla loro unione è diventato padre di due bambine: Arizona e Alexandra.

