Antonella Clerici, morto il cane/ Video, piange a La Prova del Cuoco per Oliver: “Era il mio primo un figlio!”

Antonella Clerici, è morto il cane Oliver: le lacrime durante La Prova del Cuoco in diretta oggi, lunedì 15 gennaio 2018, ecco le commoventi parole per lui in diretta.

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

Antonella Clerici

Momento di crisi per Antonella Clerici. Durante la prima puntata della settimana de La Prova del Cuoco, la presentatrice TV ha aperto la diretta di oggi, lunedì 15 gennaio, con delle lacrime commoventi ma anche liberatorie. Ed infatti, la morte dell’adorato Oliver ha aperto in lei una ferita attualmente incolmabile. Il suo cane era al suo fianco da 15 anni e per lei, doverlo lasciare andare è stato traumatico. Dopo essere entrata in studio la Clerici non ha potuto trattenere le lacrime: “Volevo ringraziarvi dal profondo del mio cuore. Lo sapete, forse non tutti… Sabato è morto il mio cane, Oliver, che è stato mio compagno di vita per 15 anni e ha attraversato con me degli anni importanti. È stato il mio primo figlio, è vero, io lo penso veramente”. Poi Antonella ha spiegato che una cosa di questo tipo è comprensibile solo a chi ha un amore molto forte per i cani e gli animali in generale. La presentatrice TV ha spiegato di aver ricevuto moltissimi messaggi di affetto durante il weekend, e il suo Oliver era un po’ la mascotte del programma di cucina.

Antonella Clerici, il commovente ricordo di Oliver

“L’avevo portato qua che era cucciolo – ha continuato Antonella Clerici parlando del suo Oliver - lo conoscevate tutti, gli volevate bene, in tutte le mie interviste mi chiedevano ‘come sta Oliver?’. Era anziano, ha fatto una bellissima vita, quindi dovrei essere contenta, però mi manca tanto. Chi ha avuto un animale a cui è stato particolarmente legato lo sa”. Di seguito la conduttrice de La Prova del Cuoco, ha parlato commossa di un ponte dell’arcobaleno: “Tutti me ne parlavano, non sapevo cosa fosse, ho imparato che secondo una leggenda i cani che sono stati molto amati vanno in questo arcobaleno e poi aspettano il padrone quando arriverà”. In conclusione, si è rivolta ai telespettatori del programma scusandosi per l’umore decisamente sofferente della giornata, precisando: “So che ci sono lutti molto più gravi e che sono eccessiva ma mi dispiace tanto, scusate se in questi giorni sarò un po’ così, poi piano piano, come tutte le cose, passerà… Grazie a tutti”.

Antonella Clerici apre in lacrime #laprovadelcuoco per ricordare il suo cane, Oliver. pic.twitter.com/7ZDMPEPJad — LALLERO (@SeeLallero) 15 gennaio 2018

© Riproduzione Riservata.