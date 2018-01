BARBARA D'URSO/ Domenica Live vs Domenica In: torna Carmelita e “asfalta“ le Parodi

Domenica 14 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2018 di "Domenica Live" condotto da Barbara D'Urso che ha stravinto contro "Domenica In" delle sorelle Parodi.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ieri pomeriggio, domenica 14 gennaio, è andata in onda la prima puntata del 2018 di “Domenica Live”. Il programma condotto da Barbara D’Urso ha aperto con il “botto” - con l’ospitata di Silvio Berlusconi - e riconfermandosi campione di ascolti nella domenica pomeriggio. “Domenica Live ha raccolto” 2.521.000 spettatori pari al 13.7% di share con la presentazione di 25 minuti, 2.955.000 spettatori con il 17.4% di share con la rubrica Politica e l’Attualità e 3.203.000 spettatori pari al 20.9% di share con le Storie in onda dalle 16.24 alle 16.53, 2.840.000 spettatori pari al 18.3% di share, in onda dalle 16.56 alle 17.42 e con ospite Silvio Berlusconi, 3.073.000 spettatori (18.4%) e 2.552.000 spettatori (14.1%) con i Saluti finali. “Boom Barbarella è tornata agguerrita” e “È tornata Barbara, c'è poco da fare”, hanno commentato due utenti su Twitter. E ancora: “#domenicalive torna dopo un mese e asfalta #DomenicaIn”.

SCONFITTE LE SORELLE PARODI CON DOMENICA IN

Niente da fare per le sorelle Parodi che su Rai 1 con “Domenica In” ha intrattenuto 2.314.000 spettatori pari ad uno share del 13.6% - nella prima parte in onda dalle 14.01 alle 16.33 - e 1.681.000 spettatori pari ad uno share dell’11% nella seconda parte (in onda dalle 16.38 alle 17.02). Il ritorno di Barbarella si è fatto sentire riabbassando gli ascolti di “Domenica In” che nel mese di messa in onda in solitaria aveva conquistato qualche spettatore in più: “Non è bastato il mese in solitaria per fidelizzare, #domenicain torna ad #ascolti flop, strabattuta da #domenicalive che con una puntata anche più debole del solito si conferma una bomba” e “#DomenicaIn crolla di 5pt col ritorno di #domenicalive. 13,6% è comunque un dato in rialzo rispetto alle medie pre natalizie”, hanno commentato due utenti su Twitter. E ancora: “Da un lato hanno stravinto ( #domenicalive) mentre dall'altro è stata solo l'ennesima e profonda umiliazione. La gente alla domenica vuole divertirsi non aspetta la Parodi per acculturarsi. #DomenicaIn”, ha commentato un altro internata.

