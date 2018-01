BEAUTIFUL / Nicole è sterile: tenterà di riprendersi Lizzie? (Anticipazioni 15 gennaio 2018)

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 gennaio: Zende ha scoperto di essere sterile e si prepara a raccontare la verità a Zende. Lui intanto viene accolto nella squadra degli stilisti.

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Si apre una nuova settimana di programmazione per Beautiful, in onda questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Per qualche tempo dovremo fare a meno dei freschi sposini Brooke e Bill, in viaggio verso Parigi dove trascorreranno la loro luna di miele. La neosignora Spencer ha finalmente fatto la sua scelta, lasciando con un pugno di mosche in mano Ridge, fino all'ultimo momento convinto di avere una nuova opportunità con l'ex moglie. Ma per lui non ci sarà tempo per recriminare e pensare a quello che avrebbe potuto essere. Ci sarà, infatti, un'urgenza da affrontare alla Forrester Creations a causa del posto rimasto vacante, dopo il licenziamento di Thomas avvenuto per le note vicende legate a Sally Spectra. I due co-amministratori delegati della casa di moda decideranno quindi di correre ai ripari, sostituendo Thomas con colui che aveva espresso il suo talento solo pochi giorni prima. Si tratterà di Zende che non starà nella pelle all'idea di poter finalmente realizzare il suo sogno di diventare stilista. Ma si sa, a Beautiful la felicità non dura mai a lungo...

Beautiful: Nicole confessa il suo problema a Zende?

Proprio mentre Zende sarà felicissimo all'idea di poter diventare uno stilista, Nicole avrà ben altro per la testa a causa della dichiarazione della sua ginecologa. Nella puntata di Beautiful di questo pomeriggio, infatti, apprenderà di essere affetta da una sterilità secondaria, dovuta probabilmente alla sua prima gravidanza, e di avere quindi delle grosse difficoltà a realizzare il suo sogno di diventare madre. Comunque sia potrebbe essere ancora troppo presto per avere notizie precise su questo problema, motivo per cui Nicole sarà indecisa sul raccontare o meno al marito la sua recente scoperta. E se da un lato il suo futuro sembrerà essere in pericolo, la giovane Avant si troverà a prendersi cura di Lizzie, mentre Rick e Maya si troveranno a Parigi per lavoro. E il tempo passato con la piccola le farà capire che lei in effetti una figlia già ce l'ha...

