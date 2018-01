BELEN RODRIGUEZ / Video, le dichiarazioni prima di dormire: "Per vedere te ci vuole un occhio lunghissimo"

Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone non nascondono più la loro felicità, filmando alcune divertenti scene della loro vita quotidiana insieme (video).

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Dopo un periodo di assenza dai social network, Belen Rodriguez e Andrea Iannone non si nascondono più, rimprendendo a postare alcune scene di vita quotidiana nelle rispettive Instagram Stories. Dopo avere visto la coppia alle prese con la trasferta in Dubai, in compagnia del piccolo Santiago, è arrivato il momento di postare alcune immagini divertenti, 'rubate' dalla modella argentina. Belen ha infatti filmato il suo fidanzato pochi minuti prima di andare a letto, cogliendo alcune sue dichiarazioni che sembrano concedere spazio alle polemiche: "Mi riscaldo quando vedo i maleducati", afferma il pilota di Vasto, senza però chiarire le motivazioni di tale parole. Dopo essersi preparato, Andrea si corica a letto e si avvicina a Belen che mette in mostra le sue belle ciglia lunghe: "Chi ha l’occhio lungo, ha le ciglia lunghe e per vedere te ci vuole un occhio lunghissimo", conclude poco prima di dormire. Clicca qui per vedere il video completo.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: la felicità ritrovata

Non è chiaro se la crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ci sia davvero stata o si sia trattato solo di gossip. Quel che è certo è come ora tutto stia proseguendo per il meglio per una delle coppie più chiacchierate dello showbiz. Negli ultimi giorni, infatti, il pilota e la sua fidanzata hanno dichiarato in varie circostanze il reciproco amore, parlando anche del modo in cui è nata la loro storia, in un periodo abbastanza complicato nella vita di Belen (che era appena uscita dal matrimonio con Stefano De Martino). Andrea Iannone ha saputo pazientare, dandole tutto il tempo di cui lei aveva bisogno: "Lui non ha mai mollato, mai. Quando è iniziata la nostra storia, vivevo un periodo complesso e lui ha avuto i co*lioni di entrare nella mia vita e sapere quando esserci e quando aspettare. Più di una volta ho pensato che se ne sarebbe andato. Invece da quando mi ha conosciuta è sempre rimasto lì".

