CECILIA RODRIGUEZ / La sorella Belen la rimprovera pubblicamente, ecco perché

Cecilia Rodriguez è stata rimproverata da Belen per l'eccessivo uso dei social network. Ecco come le ha risposto, affidandosi sempre alle sue Instagram Stories.

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Cecilia e Belen Rodriguez

L'avventura al Grande Fratello Vip 2 ha portato alla ribalta Cecilia Rodriguez, soprattutto grazie alla sua chiacchierata relazione con il ciclista Ignazio Moser e all'ormai celebre video dell'armadio. La modella, che ora finalmente risplende di luce propria e può vantare su una carriera nel mondo dello spettacolo (tanto che si parla di un nuovo programma in cantiere), pubblica costantemente immagini e video nelle sue Instagram Stories, nelle quali condivide con i followers le scene della sua vita quotidiana (e soprattutto i momenti romantici e divertenti con il suo fidanzato). E proprio questa sua costante presenza nei social network, non sembra risultata particolarmente gradita a Belen che ha messo in guardia la sorella sui rischi da lei corsi. Del resto, chi come lei sa quanto i social possano essere un'arma a doppio taglio... Ecco dunque che Cecilia ha dichiarato di essere stata rimproverata da Belen che le ha chiesto di non eccedere con le sue Instagram Stories, un consiglio accettato anche se solo in parte...

Belen critica Cecilia Rodriguez e lei...

Come consigliato da Belen, Cecilia Rodriguez è corsa ai ripari, evitando di mettersi mostra costantemente sui social network ma il botta e risposta tra le due sorelle non è finito qui. Al contrario, la fidanzata di Ignazio Moser ha deciso di cambiare l'identità del protagonista delle sue Instagram Stories mettendo al suo posto proprio Belen. Nelle ultime ore quindi si trovano video di ogni tipo della conduttrice di Tu sì que vales che, ne siamo certi, non resteranno senza riscontro da parte della modella. Cecilia ha messo alla prova la sua pazienza e ora sarà lei a rispondere per le rime? Arriverà presto una nuova provocazione, ancora una volta affidata ai social network? Considerando l'affetto del clan Rodriguez per Instagram, siamo certi che la reazione non si farà attendere.

