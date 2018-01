CHE FUORI TEMPO CHE FA/ Ospiti 15 gennaio: Paolo Virzì, Demetrio Albertini e Marica Branchesi

Questa sera, lunedì 15 gennaio 2018, alle 23.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di "Che Fuori Tempo Che Fa" di Fabio Fazio. Ecco gli ospiti.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fabio Fazio conduce "Che fuori tempo che fa"

Questa sera, lunedì 15 gennaio, alle 23.30, su Rai 1 va in onda nuovo appuntamento con il tavolo di “Che Fuori Tempo Che Fa” di Fabio Fazio. La puntata sarà aperto dalla copertina di Maurizio Crozza, mentre al fianco di Fabio Fazio ritroveremo Max Pezzali, che con il nuovo anno ha preso il posto di Fabio De Luigi, che ha lasciato il programma per impegni cinematografici. Tra gli ospiti di Fazio ci sarò il regista Paolo Virzì per presentare il suo nuovo film “Ella & John – The Leasure Seeker” - in uscita il 18 gennaio - che vede protagonisti Helen Mirren e Donald Sutherland. Per i due protagonisti, il regista italiano ha subito pensato a Sutherland e Mirren: “Ho sparato alto, pensando che tanto non si sarebbe fatto nulla. Quando hanno accettato, a quel punto ho dovuto davvero fare il film”, ha confessato il regista a La Stampa. Al tavolo di “Che fuori tempo che fa” si siederà anche l’attrice Valeria Solarino, impegnata a teatro insieme a Giulio Scarpati con la trasposizione di “Una giornata particolare” di Ettore Scola per la regia di Nora Venturini.

OSPITI DEMETRIO ALBERTINI E MARICA BRANCHESI

Per la puntata di lunedì 15 gennaio di “Che fuori tempo che fa” Fabio Fazio ha incitato anche Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan ed ex-vice presidente della FIGC. L’ospite musicale della puntata sarà Nicola Di Bari, uno dei cantanti italiani più conosciuti all’estero. Infine spazio anche alla scienza con la presenza dell’astrofisica Marica Branchesi, che ha captato le onde gravitazionali, teorizzate da Einstein un secolo prima. Per questa scoperta, l’astrofisica urbinate ha ricevuto il Breakthrough Prize, premio era stato condiviso insieme ad altri 1011 scienziati e ai tre fondatori di LIGO Ronald W. P. Drever, Kip S. Thorne e Rainer Weiss. Nel 2018 Marica Branchesi è stata inserita tra i 10 personaggi scientifici più influenti del 2017.

© Riproduzione Riservata.