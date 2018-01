CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle 14 gennaio: da Tom Hanks a Luciano Ligabue

Grandi ospiti per la seconda puntata dell'anno di Che tempo che fa. Le pagelle della serata da Alex Zanardi e Luciano Ligabue a Tom Hanks e Meryl Streep.

15 gennaio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

A Che tempo che fa, Fabio Fazio è accolto da un'ovazione: "Ma come mai siete così carichi?". Non ci vuole un genio per capirlo, basta Fazio: "Ah, è per gli ospiti...". E che ospiti: si parte con Alex Zanardi, per finire al golden trio Spielberg-Streep-Hanks. Quanto a gold, Luciana Littizzetto non è da meno: "Mi sono vestita da Oscar...rafone". Il primo ospite della serata è, per l'appunto, Alex Zanardi. Il lungo flusso di coscienza di Zanardi prende il via dai blocchi di partenza. Letteralmente: a guidare a iniziato prestissimo, con un triciclo di legno regalatogli dai genitori. E se con un triciclo è arrivato fin qui, c'è speranza davvero per tutti. Voto: 7. Fabio Fazio scherza con Hanks e la Streep: "Come mai Trump non vi ha ancora decorati?". Qualcosa intorno al collo vorrà mettergliela, ma non siamo sicuri che sia una medaglia. Voto: 6.

Com'è lavorare con un regista-non-regista? A rispondere è Kasia Smutniak, protagonista femminile del nuovo film di Luciano Ligabue. "Avevo costantemente paura di non piacergli. Già ai provini ero agitatissima". Inusuale, per un'attrice. Non sarà che lei stessa si piace poco? E difatti: "Non amo riguardarmi, mi trovo terribile". Tu dixisti. Voto: 4. Ligabue accenna alla sorpresa fatta di recente a una fan cagliaritana: "'Verrò a trovarvi di persona', dissi tempo fa, e così ho fatto". Quella di casa Pirastu è stata la prima tappa di un tour che lo terrà impegnato ancora per un po'. Il tempo di far visita a migliaia di fan, almeno. Voto: 6. Massimiliano Pani parla di mamma Mina, che a sua volta critica mamma Rai: "Si è ritirata perché non ama la tv commerciale". Chissà avrebbe da dire, allora, del market show di Rai 1. Voto: 6.

