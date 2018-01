CHIARA FERRAGNI/ Mostra il pancione: Fedez “bacia“ il piccolo Leone

Chiara Ferragni ormai all'ottavo mese di gravidanza mostra il pancione in un dolce scatto in cui Fedez bacia il ventre della fidanzata. Grande attesa per il piccolo Leone.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fedez e Chiara Ferragni (Instagram)

La pancia c’è e si vede (finalmente). Dopo mesi di “pancione” appena accennato - basta pensare alla foto pubblicato solo 5 giorni fa che ha sollevato numerose critiche - Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblica uno scatto in cui la gravidanza è più che evidente. La coppia più famoso dei social ha condiviso un dolce scatto in cui la blogger, ormai all’ottavo mese, mostra il pancione mentre il Fedez da un tenerissimo bacio al piccolo Leone. “La mamma è tornata a casa”, ha scritto il rapper pubblicando lo scatto su Instagram. “Leo loved the Prada show #28weeks”, ha commentato invece la Ferragni. I due, infatti, sono rientrati a Milano dopo aver trascorso qualche giorno a Los Angeles - con tanto di ecografia 3D del piccolo Leo - per permettere a Chiara di partecipare alle sfilate maschili della fashion week. Presto però i due torneranno in America, dove il loro Leone verrà al mondo a inizio aprile.

I COMMENTI DEI FAN

Tantissimi i messaggi dei numerosi follower di Chiara Ferragni - su Instagram sono oltre 11,5 milioni - che commentano il dolce scatto: “La gravidanza è uno stato di grazia… tu sei ancora più bella, ma ancora più bella è questa felicità che trasmettete!”, sono le parole di una fan della blogger. Il popolo del web “festeggia” la pancia della Ferragni: “Ora sì che si vede bene quella adorabile pancettaaa! Finalmente… la pancia”, “Quanto è cresciuto! È un bombolone la tua pancia” e “Finalmente ti è cresciuta la pancia”, scrivono alcuni follower. Infine c’è chi scherza sull’improvvisa comparsa del pancione, rispetto ai precedenti scatti : “Ma tutta sta pancia le è venuta in un giorno?”.







