COLOMBO, ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 15 gennaio 2018)

Colombo - Alle prime luci dell'alba, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 16,50. Una pellicola di genere giallo con il titolo in lingua originale By Dawn’s Early Light. L'episodio è datato 1974 e fa parte della fortunata serie televisiva del tenente Colombo. Il film è stato prodotto dalla casa cinematografica Universal Television per la regia di Harvey Hart mentre la sceneggiatura è stata curata da Howard Berk e Richard Levinson. Nel cast naturalmente è presente il celebre Peter Falk affiancato da Patrick McGoohan, Burr DeBenning, Madeleine Sherwood e Tom Simcox. Ma vediamo adesso nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO - ALLE PRIME LUCI DELL'ALBA, LA TRAMA DEL FILM POLIZIESCO

Il colonnello dell’esercito degli Stati Uniti, Lyle C. Rumford è un personaggio di altri tempi, estremamente orgoglioso del proprio grado e soprattutto dell’accademia militare dove vengono formate nuovi soldati che lui gestisce da diversi anni. Naturalmente non prendere per nulla bene la paventata decisione del proprietario della struttura, William Haynes, intenzionato a dare una nuova collocazione. Nello specifico, nelle intenzioni di Haynes c’è quella di porre fine alla gloriosa storia dell’accademia militare per rimpiazzarla con un college. Tra Rumford e Haynes ci sono diverse discussioni ma nonostante le argomentazioni palesate a più riprese dal colonnello, Haynes non sembra per nulla intenzionato a ritornare su decisioni ormai prese. L’orgoglio di Rumford e la volontà di non veder andare in fumo il lavoro di una intera vita, sono talmente forti che arriva a pianificare un modo per avere la meglio. Un piano diabolico e criminale in quanto prevede l’uccisione dello stesso Haynes, pensando che soltanto così la sua amata accademia militare possa considerarsi salva.

In particolare Rumford vuole sfruttare una celebrazione nella quale Haynes sarà al centro della scena e dove sarà chiamato a far sparare un cannone. Rummford va a manipolare il cannone inserendovi all’interno del materiale che di fatto lo blocca durante lo sparo andando a creare così una forte esplosione nei pressi di esso che tramortisce quanti si trovano nei pressi e nel caso specifico il povero Haynes che muore sul colpo. Il piano è perfetto in quanto tutto lascia pensare che si tratti di un drammatico incidente causato da un malfunzionamento del cannone. Tutti pensano che in effetti si possa trattare di un errore con la sola eccezione del tenente Colombo, incaricato dal distretto di polizia di portare avanti le indagini. Infatti, il sesto senso di Colombo gli suggerisce che deve essere successo qualcosa altro e facendo leva sulla propria caparbietà poco alla volta riuscirà a reperire una serie di indizi che alla fine lo porteranno a smascherare il colpevole.

