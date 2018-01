Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Prove di convivenza per la coppia

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser fanno le prove per una futura convivenza ufficiale nella casa di Milano della modella che si prepara a tornare presto in tv.

15 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Prove di convivenza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia, pur stando insieme da poco tempo, ha grandi progetti che cominciano a prendere forma. Il matrimonio e la famiglia sono lontani ma Cecilia e Ignazio stanno già provando a vivere sotto lo stesso tetto. Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande fratello Vip 2017 dove hanno condiviso tutto per 24 ore su 24, Cecilia e Ignazio hanno cominciato a vivere la loro storia d’amore nella vita quotidiana. Per dare inizio al nuovo capitolo della sua vita, la modella argentina ha preso una nuova casa a Milano dove troneggiano le foto del suo amore con Ignazio. Quest’ultimo non abita ufficialmente con Cecilia ma fa la spola tra Milano e Trento avendo la propria base nella casa della fidanzata. La convivenza, dunque, seppur non sia ancora ufficiale, è cominciata. La coppia, dunque, fa sul serio e sta facendo ricredere tutti quelli che non avrebbero scommesso un centesimo sulla durata. Un amore, dunque, che sta diventando davvero importante al punto che i fans non escludono sorprese per i prossimi mesi.

CECILIA RODRIGUEZ PRESTO IN TV

Oltre ad essere felicissima per come procede la sua storia d’amore con Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez non potrebbe chiedere di più neanche dalla vita professionale. La sorella di Belen, infatti, non solo è sempre più richiesta per eventi e serate ma in primavera dovrebbe tornare in tv sulle reti Mediaset con un nuovo programma televisivo. A riportare l’indiscrezione è il settimanale Vero Tv. Al momento, tuttavia, non si sa molto del nuovo impegno professionale di Cecilia che sta lentamente conquistando la scena. I fans della modella azzardano la sua presenza in un programma che potrebbe essere affidato alla sorella Belen. Sarà davvero così? Quel che è certo è che le sorelle Rodriguez sono sempre più amate e richieste come testimoniano i numerosi impegni che hanno.

