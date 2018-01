Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci in Narcos 4?/ È una bufala, arriva la smentita!

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci in Narcos 4? È una bufala! Il portale di Davide Maggio annuncia: "È la prima fake news del 2018!"

15 gennaio 2018 Anna Montesano

Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci non saranno nel cast di Narcos 4, la nota serie tv targata Netflix. La conferma arriva dal portale di Davide Maggio, dal quale arriva infatti il chiarimento: "Ci abbiamo messo un po’ di tempo, ma siamo arrivati dritti dritti alla fonte e abbiamo scoperto quello che abbiamo sempre sospettato: non esiste nessun ruolo per Cristiano Malgioglio né tantomeno per Giovanni Ciacci. La prima bufala televisiva del 2018". Insomma, sembra quindi che la notizia che in poco è diventata virale sul web non sia altro che una fake news. In effetti l'indiscrezione aveva scatenato molte perplessità, soprattutto da parte dei fan di Narcos, serie tv ispirata a Pablo Escobar; eppure la diffusione della notizia e le successive parole dei diretti interessati avevano cancellato ogni dubbio.

MALGIOGLIO NON SARÀ IN NARCOS 4, EPPURE AVEVA DICHIARATO...

Il primo a lanciare la news è stato il settimanale Spy, palesando l’intenzione del regista di Narcos di provinare Cristiano Malgioglio per un ruolo nella nuova quarta stagione della serie Netflix. Rumor confermato poi dallo stesso Malgioglio, che ha dichiarato: "Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, ma in realtà mi è già arrivato un copione in lingua inglese che ora mi devo studiare. Sarebbe un ruolo molto piccolo, penso cinque o sei scene al massimo. Ci siamo dati un appuntamento a Los Angeles per gennaio. Ora valuterò con il mio agente se andare fino negli States per fare il provino o se magari farlo da qui. In ogni caso è una sorpresa grande". Davidemaggio sembra però aver smascherato tutto: il paroliere ed ex gieffino non sarà nella quarta stagione di Narcos.

