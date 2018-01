DIE HARD - UN BUON GIORNO PER MORIRE/ Su Italia 1 il film con Bruce Willis (oggi, 15 gennaio 2018)

Die Hard - Un buon giorno per morire, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Bruce Willis e Jai Courtney, alla regia John Moore. Il dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Italia 1

NEL CAST BRUCE WILLIS

Die Hard - Un buon giorno per morire, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.15. Una pellicola cinematografica del 2013 che è stata diretta da John Moore, noto regista è produttore americano che ha curato la regia di Behind Enemy Lines - Dietro le linee nemiche e Max Payne. Die Hard - Un buon giorno per morire rappresenta il quinto film dell'epopea cinematografica che narra le gesta eroiche di John McClane, agente di polizia interpretato da Bruce Willis. Accanto a Bruce Willis, troviamo altri grandi nomi del cinema hollywoodiano come Jai Courtney, Cole Hauser, Sebastian Koch, Yuliya Snigir, Radivoje Bukvic e Amaury Nolasco. Jai Cartney, che nel film interpreta John "Jack" McClane, Jr., è un attore australiano classe 1986, reso celebre dal ruolo di Varro nella seria tv neozelandese Spartacus - Sangue e sabbia. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

DIE HARD - UN BUON GIORNO PER MORIRE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film esordisce con John McClane intenzionato a partire per la Russia con lo scopo di ottenere la scarcerazione di suo figlio Jack. Dopo una lunga serie di indagini e pedinamenti, John scopre la verità celata dietro l'identità di Jack. Quest'ultimo, è in realtà un agente segreto della CIA in missione, con l'obiettivo di impedire la messa in atto di un terribile attacco terroristico a Mosca. I rapporti tra John e Jack sono ormai tesi da diversi anni, ma pur di evitare che il governo russo cada nelle mani di un pericoloso individuo pronto ad instaurare una dura oligarchia una volta salito al potere, decideranno di unire le loro forze e sventare il pericolo.

© Riproduzione Riservata.