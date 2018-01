DRIVE ANGRY/ Su Italia 1 il film con Nicolas Cage e Amber Heard (oggi, 15 gennaio 2018)

Drive Angry, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Nicolas Cage, Amber Heard e William Fichtner, alla regia Patrick Lussier. Il dettaglio della trama.

il film d'azione in seconda serata su Italia 1

NICOLAS CAGE NEL CAST

Drive Angry, il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 23.10. Una pellicola d'azione conosciuta anche con il titolo Drive Angry 3D perché nelle sale cinematografiche è uscita con la tecnologia tridimensionale. La prima assoluta è stata il 23 luglio del 2010 presso il San Diego Comic-Con International, in Italia invece, è arrivato l'anno successivo, nell'aprile del 2011. La regia è di Patrick Lussier, che ha anche scritto la sceneggiatura originale insieme a Todd Farmer. L'attore protagonista è Nicolas Cage che interpreta John Milton, con lui fanno parte del cast Amber Heard (Piper), William Fichtner che veste i panni del Contabile, e lo sceneggiatore Todd Farmer (Frank). Drive Angry, il cui titolo vuol dire letteralmente "guidare arrabbiato", non ha avuto molto successo nè di critica nè ai botteghini, incassando complessivamente meno di quanto era costato. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DRIVE ANGRY, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Nel corso del film il Contabile usa delle monete particolari, che sono obli dell'antica Grecia. Secondo la tradizione, l'anima del defunto deve pagare due oboli a Caronte per essere traghettato nell'aldilà, queste monete venivano messe sugli occhi del morto. In questo modo, il contabile si configura come colui che ha l'incarico di portare le anime all'Inferno. John Milton è evaso dall'inferno dopo aver rubato a Satana in persona un'arma micidiale, la pistola Godkiller. La pistola non ha solo il potere di uccidere il corpo ma anche l'anima, la quale viene annientata e quindi non può andare nè all'Inferno nè in Paradiso. Milton ha un obiettivo, vuole scovare e distruggere Jonah King, il quale è a capo di una setta satanica. A causa di King la figlia di Milton venne sacrificata in un barbaro rituale e ora la sua nipotina rischia di fare la stesa fine. Nel suo viaggio, Milton incontra Piper, una ragazza che lo aiuterà, e il Contabile, mandato da Satana per riportarlo all'inferno ma che alal fine darà a sua volta un contributo per combattere King e salvare la nipotina di Milton.

