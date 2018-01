Don Burton/ Chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli

Don Burton, chi l'ex il marito di Dolores O'Riordan padre dei loro 3 figli, il cui nome completo è Donald Burton? Distrutto dal dolore per la grave perdita.

15 gennaio 2018 Anna Montesano

È morta improvvisamente a 46 anni Dolores O’Riordan, la cantante dei Cranberries. Una notizia sconvolgente che ha colpito tutti, dai fan al mondo musicale in generale oltre che le persone care della cantante. Tre i figli che la cantante dei The Cramberries lascia da soli - Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain - avuti da Donald Burton, meglio noto come Don Burton. Si tratta del tour manager dei Duran Duran, che la O’Riordan ha sposato nel 1994. venti gli anni d'amore per la coppia, non senza alti e bassi e molti ostacoli da superare. Passati questi venti anni arriva però la drastica decisione della coppia: la separazione. Nel 2014 arriva il divorzio, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan della coppia. Nello stesso anno del divorzio seguirono voci di problemi di salute per Dolores, che pare soffrisse di un disturbo bipolare della personalità.

IL DOLORE DI DON BURTON E DEI DURAN DURAN

La cantante era stata arrestata all’aeroporto di Shannon, in Irlanda, per aver aggredito una hostess e un poliziotto. Nonostante i due siano divorziati da 3 anni ormai, la perdita di Dolores O'Riordan è stata accolta dall'ex marito, Don Burton, con grande dolore. Non ci sono attualmente messaggi o dichiarazioni dal padre dei suoi figli che, come comunica la nota data dalla manager della cantante appena scomparsa, è distrutto dal dolore. E non manca il messaggio addolorato dei Duran Duran, che attraverso Twitter hanno fatto sapere: «Siamo devastati dalla notizia della sua morta. I nostri pensieri vanno alla famiglia».

