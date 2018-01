Fotinì Peluso è Micol/ La ragazza in ospedale: Emma e Agostino si riavvicinano (Romanzo Famigliare)

La giovane attrice Fotinì Peluso interpreta Micol Pagnotta nella fiction "Romanzo Familiare" di Francesca Archibugi. Doppio appuntamento lunedì 15 e martedì 16 gennaio su Rai 1.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Fotinì Peluso è Micol Pagnotta

Micol Pagnotta, il personaggio della fiction "Romanzo Famigliare" interpretato da Fotinì Peluso, in questa terza puntata avrà un malore che farà riavvicinare Emma ed Agostino. Questa sera, lunedì 15 gennaio 2018, su Rai 1 va in onda la terza puntata di “Romanzo famigliare”, la fiction diretta da Francesca Archibugi. Tra i protagonisti di questo “romanzo” c’è la giovane Fotinì Peluso che interpreta Micol Pagnotta, la figlia di Emma (Vittoria Puccini) e Agostino (Guido Caprino). Emma è diventata madre di Nicol quando aveva solo 16 anni e spesso sembra che sia la figlia a farle da madre: Emma, infatti, a 32 anni ha ancora molte questioni da risolvere, primo fra tutti il rapporto con il padre. Ma tutto cambia quando Micol rivela alla madre di aspettare un bambino del suo maestro di clarinetto Federico (Federico Di Raimondo). La gravidanza di Micol fa rivivere a Emma la sua adolescenza e mette a dura prova il suo rapporto con Agostino. Nella puntata in onda questa sera, infatti, la crisi tra i due coniugi si fa più profondo, complice anche la presenza di Giorgio (Andrea Bosca). Sarà un malore della figlia Micol e la corsa al pronto soccorso a riavvicinare Emma e Agostino. Nella puntata di martedì, invece, Micol incontra Federico, il suo insegnante di clarinetto che resta scioccato dalla scoperta che la sua ex fidanzata è incinta.

LE PAROLE DELL'ATTRICE

La giovane Fotinì Peluso, già vista in Non Uccidere, ha parlato della serie e del suo personaggio durante la conferenza stampa di presentazione della fiction: “Quello che succede nella serie sembra quasi una coazione a ripetere: Emma rivive un’emozione unica, è legata moltissimo a questa figlia, che non riesce a mentirle, ha una trasparenza incredibile. In Emma si nota un rifiuto all’evidenza che la figlia faccia i suoi stessi errori, come se cadesse dalle nuvole”. L’attrice ha poi definito il “romanzo” della Archibugi un racconto dal grande “calore umano”: “Questa serie e il lavoro che abbiamo fatto fa uscire tantissimo calore umano: è fresca, è espressa con un linguaggio che usiamo tutti i giorni e tira fuori emozioni non scontate, cose che mostriamo al pubblico spogliandoci di tutto quello che abbiamo addosso. Questo lavoro fa venire voglia di venire il seguito, di vivere la vita, di avere delle esperienze, di provare delle emozioni, di provare del calore”.

© Riproduzione Riservata.