Francesco Isidori Pacelli/ Uomini e Donne: la rivalità con Nicolò Ferrari e l'interesse per Nilufar Addati

Francesco Isidori Pacelli, il corteggiatore del trono classico di Uomini e Donne, sale in cattedra per l'attrazione nei confronti di Nilufar Addati e per la rivalità con Nicolò Ferrari.

15 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

La settimana di Uomini e Donne si apre con una nuova puntata del trono classico di cui è sempre più protagonista la bellissima Nilufar Addati. Nonostante sia ancora molto giovane, la tronista non ha alcuna intenzione di farsi prendere in giro dai suoi corteggiatori al punto da essersi scontrata spesso con Lorenzo Riccardi che continua ad uscire sia con lei che con Sara Affi Fella. Tra i vari pretendenti di Nilufar, tuttavia, spicca anche Francesco Isidori Pacelli, 21enne romano, amante dei viaggi e dei tatuaggi e che ha lanciato la sfida non solo all’ex corteggiatore di Ludovica Valli, ma anche a Giordano Mazzocchi e a Nicolò Ferrari. Quest’ultimo è finito al centro dell’attenzione per aver partecipato alla prima stagione di Riccanza, il docu-reality trasmesso da MTV dal 2016. Nello studio di Uomini e Donne, Francesco ha puntato il dito contro il rivale accusandolo di non essere realmente interessato a Nilufar ma solo alle telecamere. Parole che, secondo i fans della tronista napoletana, nasconderebbero un forte interesse di Francesco nei confronti della Addati che continua ad essere molto indecisa tenendo sulle spine i suoi corteggiatori.

LA SOMIGLIANZA TRA FRANCESCO ISIDORI PACELLI E TOMMASO PARADISO

Francesco Isidori Pacelli è sicuramente uno dei corteggiatori più belli di Nilufar Addati. Il portale Isa e Chia, inoltre, ha notato una somiglianza tra il corteggiatore di Uomini e Donne e uno dei protagonisti dell’ultimo anno della musica italiana ovvero Tommaso Paradiso dei The Giornalisti. In attesa di stabilire se la somiglianza ci sia davvero, Francesco sta lentamente conquistando le attenzioni non solo di Nilufar ma anche del pubblico del trono classico che invita la tronista a lasciare a casa Lorenzo Riccardi e a dare spazio ai pretendenti che, realmente, le stanno dimostrando un interesse. Francesco, dunque, riuscirà ad arrivare fino in fondo al percorso? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

