GATTACA - LA PORTA DELL'UNIVERSO/ Su Rai 4 il film con Jude Law (oggi, 15 gennaio 2018)

Gattaca - La porta dell'universo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Jude Law, Uma Thurman e Ethan Hawke, alla regia Andrew Niccol. Il dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantascientifico in prima serata su Rai 4

NEL CAST JUDE LAW

Gattaca - La porta dell'universo, il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola fantascientifica e drammatica che è stata realizzata nel 1997 ed è stata diretta da Andrew Niccol, regista statunitense salito alla ribalta grazie a film come Lord of war e The host. Nel cast di Gattaca - La porta dell'universo, troviamo diversi volti già noti del cinema a stelle e strisce come Jude Law, Uma Thurman e Ethan Hawke. Quest'ultimo, che veste i panni di Vincent Freeman, ha già collaborato con il regista Andrew Niccol nel film Good Kill, sempre diretto dallo stesso regista. Inoltre è stato protagonista di grandi successi cinematografici del calibro di Total Recall - Atto di forza, Getaway - Via di fuga, Valerian e la città dei mille pianeti e First Reformed. Il film è uscito nelle sale cinematografiche americane nell'ottobre del 1997 ed in quelle italiane nel mese di marzo dell'anno successivo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GATTACA - LA PORTA DELL'UNIVERSO, LA TRAMA DEL FILM FANTASCIENTIFICO

In un futuro non molto remoto l'umanità sarà essenzialmente suddivisa in due macro categorie. Da un lato ci saranno gli esseri perfetti, progettati a tavolino (a livello genetico) prima della loro nascita. Dall'altro troveremo persone comuni, nate con il proprio patrimonio genetico naturale. I primi assumeranno la denominazione di validi e ricopriranno ruoli di grande prestigio nel corso della loro esistenza, al contrario dei non validi, condannati ad una vita fatta di stenti e sofferenze. Il protagonista del film è Vincent. Il giovane, al contrario di suo fratello, è un non valido per volere dei suoi stessi genitori. Raggiunta la maggiore età, il giovane decide di seguire il suo sogno di diventare un astronauta e dice addio ai suoi familiari. Il suo obiettivo è quello di entrare a far parte del team di Gattaca, una delle compagnie aerospaziali più famose al mondo. Tuttavia sa già che il suo corredo genetico non gli permetterà di superare le ammissioni, pur conoscendo alla perfezione tutti i manuali su cui si basa il test pratico. Pur di perseguire il suo sogno si sottopone ad una serie di interventi ed assume l'identità di Jerome, un valido che in seguito ad un terribile incidente vive ai margini della società. In breve tempo Vincent riesce ad imporsi, diventando il ricercatore più noto ed affermato di Gattaca. Riuscirà a mantenere celata la sua vera identità?

