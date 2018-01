GEMMA GALGANI, UOMINI E DONNE/ Instagram Stories con una coppia gay: "L'amore è puro in ogni forma!"

Gemma Galgani, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha immortalato su Instagram l'incontro con una coppia gay avvenuto durante un viaggio in aereo.

15 gennaio 2018 Fabio Morasca

Gemma Galgani e la coppia gay (Instagram)

Gemma Galgani, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è molto attiva su Instagram, soprattutto per quanto riguarda le Instagram Stories. Sul famoso social network, Gemma ha voluto immortalare un incontro che, per lei, è stato molto significativo e degno di essere condiviso con i suoi numerosi sostenitori (su Instagram, Gemma Galgani può contare su oltre 176mila follower). La Dama del Trono Over del programma condotto da Maria De Filippi, infatti, ha incontrato una coppia gay durante un viaggio in aereo. Gemma, con il seguente messaggio condiviso su Instagram, si è dichiarata favorevole a qualunque forma di amore: "Il 2018 inizia così, con questo splendido incontro. Ho avuto il piacere di conoscere questi due ragazzi, io sempre testimone dell’amore universale che non conosce confini. Perché l’amore non ha sesso, l’amore è puro in ogni sua forma". Gemma, quindi, rivolgendosi alle persone in difficoltà in quanto omosessuali, ha elargito anche un consiglio.

GEMMA SI STA RIAVVICINANDO A GIORGIO

La protagonista del Trono Over ha consigliato a tutti coloro che hanno paura di essere giudicati per il loro orientamento sessuale di parlarne con chiunque, con un familiari oppure con un insegnante, ad esempio, di non tenere tutto dentro e di liberarsi di ogni tipo di pensiero negativo. Gemma ha concluso così il suo messaggio: "L'amore è così bello e merita di essere vissuto alla luce del sole". Per quanto riguarda il suo percorso in quest'edizione di Uomini e Donne, invece, in questo periodo, Gemma sta tentando di riavvicinarsi a Giorgio Manetti con cui terminò la propria storia nel settembre del 2016. Nelle ultime puntate andate in onda, Gemma ha deciso di intrufolarsi nel camerino di Giorgio, facendogli una serie di sorprese e regali. Quest'ultima idea di Gemma Galgani, ovviamente, ha scatenato nuove ire da parte dell'opinionista del programma, Tina Cipollari, che ha accusato Gemma di elemosinare amore da Giorgio.

