GIORGIA CALDARULO / Chi è la ragazza che ha baciato l'attore Cameron Dallas? (Uomini e donne)

Giorgia Caldaruolo ha baciato l'attore Cameron Dallas a Milano, in occasione della Fashion Week. Ma qual è il vero motivo di questo bacio che ha fatto il giro del mondo?

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Giorgia Caldarulo

La Fashion Week di Milano resterà nella memoria collettiva non solo per gli abiti presentati dai vari brand. È accaduto infatti qualcosa che ha sorpreso gli appassionati di moda e di gossip, incuriositi da un bacio scoccato tra l'attore e modello Cameron Dallas e una bella ragazza italiana. Molti followers di Dallas si sono chiesti chi fosse la ragazza in questione e quale fosse il legame tra la coppia, pensando che tra loro possa essere scoccata la scintilla. Ma le cose stanno ben diversamente: cerchiamo di fare un po' di chiarezza su quanto accaduto, a partire dall'identità di questa fortunata ragazza. Si tratta di Giorgia Caldaruolo, una modella italiana nota al pubblico di Canale 5 per la sua partecipazione al Trono Classico di Uomini e donne. Qualche mese fa, infatti, Giorgia era scesa in qualità di corteggiatrice di Paolo Crivellin anche se la sua esperienza non era durata molto e lui l'aveva eliminata. Ma da qui a Cameron Dallas, cos'è accaduto?

Giorgia Caldarulo scelta tra i followers di Cameron Dallas

La risposta alle tante domande che si stanno ponendo le fan d Cameron Dallas è più semplice del previsto. Giorgia Caldarulo è stata infatti scelta, su idea di Dolce & Gabbana, tra le tante followers del modello per dargli la possibilità di conoscerlo e scambiare un bacio. Un'opportunità irripetibile, presentata proprio sul profilo Instagram dell'attore. Lui stesso aveva infatti dichiarato di essere alla ricerca della sua regina e, successivamente, insieme alla foto del bacio, ha confessato di averla trovata. Ovviamente la scelta non poteva che ricadere su una ragazza bella e appariscente, motivo per cui qualcuno ha espresso qualche critica, ritenendo che l'opportunità poteva essere data ad un volto più comune. Sta di fatto che l'obiettivo è stato pienamente raggiunto: il nome di Giorgia Caldaruolo rimbalza oggi nei vari profili di Dallas e in diversi siti web americani, mentre la diretta interessata preferisce evitare di esprimersi, mantenendo a sorpresa il silenzio social.

© Riproduzione Riservata.