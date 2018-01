IL SEGRETO / Camila indaga su Lucia: per quale motivo ha tentato il suicidio? (Anticipazioni 15 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 15 gennaio 2018: Camila indaga su Lucia, convinta che ci sia qualcosa di grave dietro il suo tentato suicidio. La verità si avvicina...

15 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La nuova settimana di programmazione de Il Segreto si aprirà all'insegna delle indagini di Camila riguardo i motivi della disperazione di Lucia. Per quale motivo la sua cara amica cubana ha tentato il suicidio? Per prima cosa proverà a scoprire la verità facendo delle domande alla diretta interessata, ma qualsiasi sua richiesta resterà priva di risposte. Al contrario, Lucia continuerà ad apparire strana agli occhi di Camila, chiedendole che sia Hernando ad occuparsi di lei durante la sua convalescenza. Questo comportamento indurrà la padrona di casa a provvedere per suo conto alle indagini, frugando persino tra gli oggetti personali di Lucia all'interno della sua stessa stanza. E sarà qui che scoprirà qualcosa che non avrebbe mai voluto vedere e che potrebbe mettere seriamente a rischio il suo futuro con Hernando. Mentre a Los Manantiales la situazione si farà particolarmente tesa, Matias farà ritorno dal viaggio di nozze insieme a Marcela. Il giovane parlerà con il suo genitori, raccontando loro di essersi rassegnato alla perdita di Beatriz e di avere cominciato ad amare e ad apprezzare la sua neo-moglie.

Il Segreto: Mauricio accetta di sposarsi per procura

La puntata odierna de Il Segreto sarà caratterizzata da importanti novità anche per quanto riguarda Donna Francisca. Se da un lato la Montenegro deciderà di restare fuori dallo scontro tra Severo e Cristobal Garrigues, per evitare di restare nuovamente vittima della vendetta di quest'ultimo, dall'altro la vedremo oggi fare i conti con un'altra questione che le starà molto a cuore: la moglie perfetta per Mauricio. La Montenegro informerà il suo fedele braccio destro di avere trovato la persona giusta per lui, consigliando di sposarla per procura, ancor prima del suo arrivo a Puente Viejo. E come sempre, il capomastro sarà fedele e ubbidiente, assecondando le richieste della sua padrona. Anche per lui arriverà il momento di convolare a nozze? Tempi duri per Garrigues, più che mai nel mirino di Severo e del suo fedele braccio destro Carmelo. Questi ultimi saranno pronti a tutto pur di riprendersi la Miel Amarga, anche se il loro nemico non avrà nessuna intenzione di tirarsi indietro... almeno fino a quando uno sconosciuto farà il suo ingresso a Puente Viejo!

© Riproduzione Riservata.