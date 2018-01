INTERROTTO POMERIGGIO 5 / La foto dell'uomo mascherato in studio

Interrotto Pomeriggio 5: uomo mascherato in studio in diretta... Barbara d'Urso preoccupata manda la pubblicità, poi spiega cosa è successo... Le ultime notizie e gli aggiornamenti

15 gennaio 2018 - agg. 15 gennaio 2018, 20.02 Silvana Palazzo

Pomeriggio 5, interruzione durante la diretta

Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, trasmissione in onda su Canale 5, si è consumato un fuori programma che ha spaventato la conduttrice Barbara D'Urso. Durante un'intervista a Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello presente in studio per parlare della fine della sua storia d'amore con Giovanni Angiolini, Barbara D'Urso ha avuto difficoltà nel seguire le dichiarazioni della ragazza a causa di un uomo, dal volto coperto, che si è introdotto in studio di nascosto e che ha costretto la conduttrice a lanciare in fretta e furia la pubblicità. Al ritorno dal nero pubblicitario, la D'Urso ha dichiarato che l'uomo in questione è stato subito fermato e che tutti gli accertamenti del caso erano in corso. Il sito Trash Italiano è riuscito ad immortalare il momento in cui una telecamera ha inquadrato involontariamente il misterioso uomo. In quest'immagine, è possibile vedere le gambe dell'uomo sopra il video wall presente in studio. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO. (Aggiornamento di Fabio Morasca)

LE SCUSE DI BARBARA D'URSO

Abituata a regalare colpi di scena, Barbara d'Urso è stata invece vittima di una brutta sorpresa nella puntata di oggi di Pomeriggio 5. La conduttrice stava mediando il dibattito sul gossip quando ha notato qualcosa di strano nello studio, quindi ha mandato subito la pubblicità. I telespettatori sono rimasti di stucco e hanno cominciato a confrontarsi sui social circa le ragioni del gesto di Barbara d'Urso. Cosa è successo nello studio di Pomeriggio 5? È stata la stessa conduttrice a chiarire quanto accaduto, anche se comunque la vicenda resta alquanto misteriosa. «Vi chiedo scusa, ma con la coda dell'occhio mi ero accorta che era entrata con una persona con il volto coperto da una maschera, quindi stavo tenendo sotto controllo la situazione, ma poi visto dei movimenti e ho mandato la pubblicità», ha raccontato Barbara d'Urso. «Quest'uomo comunque è stato portato fuori dallo studio», ha poi assicurato.

POMERIGGIO 5 INTERROTTO: UOMO MASCHERATO ENTRA IN STUDIO...

Chi è l'uomo misterioso che si è introdotto nello studio di Pomeriggio 5 durante la diretta ed è stato poi cacciato? Barbara d'Urso ha chiesto di interrompere subito la puntata mentre Mary Falconieri, ex concorrente del Grande Fratello, stava raccontando la fine della sua storia d'amore con Giovanni Angiolini. La regia ha subito mandato in onda la pubblicità, ma il volto preoccupato della conduttrice ha scatenato la stessa reazione nel pubblico. «Non so cosa stesse accadendo. Speravo che non si accorgesse di nulla nessuno. Mi sono spaventata. Ora è fuori e cerchiamo di capire chi sia», ha spiegato Barbara d'Urso al rientro in studio. Poi si è rivolta alla sua ospite: «Ti inviterò in un'altra puntata perchè purtroppo non sono riuscita neppure a capire quello che stavi dicendo ero preoccupata e volevo che il pubblico a casa non vedesse nulla». In ogni caso non si è visto nulla. Barbara d'Urso ha cercato poi di ritrovare la calma e ha mandato in onda un servizio con Kikò Nalli, dando poi appuntamento ai fan di Saranno isolani.

