Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast: Chiara Nasti si confessa, De Martino prontissimo per la partenza

Isola dei Famosi 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha dichiarato l'inviato Stefano De Martino.

15 gennaio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Chiara Nasti sarà una delle protagoniste della 13esima edizione de L'Isola dei Famosi 2018 in partenza tra una settimana precisa. La fashion blogger, tanto conosciuta sul web e assolutamente ignota per la TV, approderà in Honduras e proprio su Instagram ha di recente raccontato la sua gioia: "Ebbene sì, finalmente posso dirlo a tutti voi. Sono ufficialmente una concorrente dell’Isola dei Famosi. Quando mi è stato proposto, all’inizio, ne ero del tutto contraria, morivo all’idea di espormi così tanto non sapendo a cosa andassi incontro. Ho pensato tanto, forse troppo...ho fatto davvero tante riflessioni che mi hanno portato a svariati ragionamenti. Voglio sentirmi per la prima volta libera, “libera” realmente". Con queste parole l'influencer napoletana Chiara Nasti, ha commentato la sua decisione di accettare di sbarcare all'Isola dei Famosi 2018. Poi ha aggiunto di essere fortuna di avere al suo fianco persone che le danno la giusta carica per affrontare al meglio questa nuova esperienza, compreso il suo fidanzato: "Ho un rapporto con il mio compagno che sognavo fin da piccina di cui mi fido ciecamente. Voglio mettermi in gioco, voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente, essere al 100% me stessa senza filtri".

Stefano De Martino verso l’Isola dei Famosi 2018: ecco la sfida più difficile

Per frattempo, oltre ai concorrenti anche l’inviato si sta preparando. Stefano De Martino, ospite di Verissimo lo scorso sabato, si è confidato con Silvia Toffanin in attesa della partenza verso l’Isola dei Famosi 2018. “Non ho ancora fatto la valigia, la farò come sempre il giorno prima di partire. Starò via tre mesi e non sono mai stato lontano per così tanto tempo dai miei affetti”, ha confidato. Il danzatore napoletano con la faccia da scugnizzo, ha poi svelato: “Per me fare L’isola dei Famosi è una sfida. Non è facile lasciare la famiglia di ‘Amici’, ma non mi piace vivere di rimpianti”. A quanto pare, non ci sarà l’ansia da separazione amorosa in quanto, il ragazzo si dice single e senza impegni: “Alla mia età i ragazzi pensano a mettere su famiglia, io ho già fatto tutto e ora me la godo come se fossi in pensione”. Come farà il ballerino senza il suo adorato Santiago? Questa sarà la sfida più difficile da affrontare…

