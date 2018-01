LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO/ Su Iris il film con Tim Roth (oggi, 15 gennaio 2018)

La leggenda del pianista sull'oceano, il film in onda su Iris oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Tim Roth, Pruitt Taylor Vince e Mélanie Thierry, alla regia Giuseppe Tornatore.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film romantico in prima serata su Iris

GIUSEPPE TORNATORE ALLA REGIA

La leggenda del pianista sull'oceano, il film in onda su Iris oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola romantica che è stata diretta dal regista italiano Giuseppe Tornatore nel 1998. La trama della pellicola è interamente ispirata al romanzo dal titolo Novecento, scritto nel 1988 da Alessandro Baricco, celebre scrittore italiano. Giuseppe Tornatore è uno registi italiani più amati in giro per il mondo. Vincitore di un Premio Oscar nel 1991 con Nuovo cinema paradiso, Tornatore ha poi diretto altri grandi successi internazionali come Malena, Baaria e Il camorrista. Nel cast de La leggenda del pianista sull'oceano troviamo alcuni volti celebri del panorama cinematografico internazionale del calibro di Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Mélanie Thierry, Heathcote Williams, Bill Nunn, Clarence Williams III e Peter Vaughan. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO, LA TRAMA DEL FILM ROMANTICO

Il protagonista del film è Novecento, un povero orfanello abbandonato sul transatlantico statunitense Virgin agli inizi del 900, a soli pochi mesi di vita. Il piccolo cresce all'interno della nave e giovanissimo di accorge di una propensione innata per la musica ed il pianoforte. Diventa adulto senza mai conoscere la terraferma ed in poco tempo la sua storia diventa famosa in tutto il mondo. Poco dopo la fine del secondo conflitto mondiale, però, il Virgin dovrà essere dismesso e smantellato per sempre. Novecento non intende lasciare quella che per tutta la vita è stata la sua casa e decide di rimanere sulla nave per il resto dei suoi giorni.

