LA MASCHERA DI FANGO/ Su Rai Movie il film con Gary Cooper (oggi, 15 gennaio 2018)

La maschera di fango, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Gary Cooper e Phyllis Thaxter, alla regia André De Toth. La trama del film nel dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai Movie

NEL CAST GARY COOPER

La maschera di fango, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola western che è stata affidata alla regia di André De Toth ed è stata interpretata da Gary Cooper e Phyllis Thaxter, due grandi nomi del cinema internazionale. Gary Cooper, che nel film interpreta il ruolo del maggiore Alex 'Lex' Kearney, è uno degli attori cinematografici americani più amati ed acclamati a livello internazionale negli 40 e 50. Noto per le sue interpretazioni in film di genere western, Gary Cooper si è aggiudicato ben due Premi Oscar nel corso della sua straordinaria carriera. Tra i film pià famosi a cui ha preso parte ricordiamo Per chi suona la campana, L'amore non può attendere, Mezzogiorno di fuoco, Un pugno di polvere e Dove la terra scotta. Accanto a lui, troviamo Phyllis Thaxter, attrice statunitense protagonista di numerose serie televisive come Medical Center e Marcus Welby. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA MASHERA DI FANGO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Il protagonista della storia è Lex Hearny, tenente dell'esercito statunitense, impegnato sul fronte nordista nel corso del conflitto civile americano. La sua missione ha per oggetto il trasferimento di decine di cavalli che dovranno essere scortati fino a destinazione. L'operazione è di cruciale importanza per l'esercito nordista ma Lex si accorge fin sa subito che il numero dei soldati messi a sua disposizione è insufficiente. Dopo aver richiesto inutilmente l'integrazione di rinforzi, a fronte dei continui rifiuti provenienti dai suoi diretti superiori, Lex decidere di partire e portare a termine la missione nonostante le avversità. Il suo esercito, viene presto attaccato da una banda di rapinatori e, pur di salvare i suoi compagni, Lex decide di arrendersi. La sua decisione porta l'esercito americano a radiarlo seduta stante. Il maggiore non ci sta e decide di andare a fondo alla questione, convinto di essere stato vittima di un terribile complotto.

© Riproduzione Riservata.