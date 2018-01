LA MORTE TI FA BELLA/ Su Rete 4 il film con Meryl Streep (oggi, 15 gennaio 2018)

La morte ti fa bella, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Meryl Streep e Goldie Hawn, alla regia Robert Zemeckis. La trama del film nel dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film fantastico in seconda serata su Rete 4

NEL CAST MERYL STREEP

La morte ti fa bella, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 23:45. Una pellicola drammatica e fantastica diretta da Robert Zemeckis e porta il titolo in lingua originale Death becomes her. Il film è datato 1992 e il cast è davvero stellare con le protagoniste principali che sono state interpretate da Meryl Streep (l'attrice Madeline Ashton), Goldie Hawn (la scrittrice Helen Sharp) affiancate da un insolito Bruce Willis, che veste i panni del chirurgo estetico Ernest Menville. Tra gli altri interpreti figura anche Isabella Rossellini, che interpreta l'affascinante e misteriosa Lisle von Rhoman. Sia la Hawn che la Streep hanno vinto dei premi Oscar. La morte ti fa bella, ne ha vinto uno per i mirabolanti effetti speciali. Per questa stessa categoria il film ha vinto anche un premio BAFTA. Ma ecc nel dettaglio la trama del film.

LA MORTE TI FA BELLA, LA TRAMA DEL FILM FANTASTICO

Helen Sharp è una giovane aspirante scrittrice fidanzata con il medico di belle promesse Ernest Menville. Un giorno incontra una sua vecchia amica, Madeline Ashton, che ora fa l'attrice. Questa, invidiosa del fatto che Helen abbia un fidanzato, fa di tutto per portarglielo via e alla fine lo sposa. Da quel momento la vita di Helen va a rotoli, smette di scrivere, si rinchiude in casa con i suoi gatti mangiando fino ad ingrassare a dismisura. Passano gli anni e le cose tra Ernest e Madeline vanno sempre peggio. Il primo ha smesso di esercitare la professione medica perché è diventato un alcolista e lei lo tradisce con chiunque gli capiti. Soprattutto Madeline è ossessionata dal suo aspetto fisico e teme la vecchiaia che avanza. Un giorno legge che Helen presenterà il suo primo libro, per inveire sulla sua vecchia rivale si reca alla presentazione ma scopre che Helen è ancora bella e giovane come un tempo. Furibonda, Madeline decide di recarsi in un misterioso centro estetico che le è stato consigliato, dove incontra Lisle von Rhoman che le vende un elisir magico. Subito Madeline torna giovane e bella, bevendolo, ma diventa anche immortale senza più alcuna capacità di rigenerare il suo corpo. Così, quando Helen ed Ernest cercheranno di ucciderla, le conseguenze saranno inimmaginabili.

© Riproduzione Riservata.