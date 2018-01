LA VITA FACILE/ Su Canale 5 il film con Pierfrancesco Favino (oggi, 15 gennaio 2018)

La vita facile, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, alla regia Lucio Pellegrini. La trama del film nel dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Canale 5

NEL CAST PIERFRANCESCO FAVINO

La vita facile, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 23.35. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 2011 per la regia di Lucio Pellegrini con il soggetto e la sceneggiatura sviluppati da Laura Paolucci, Stefano Bises e Andrea Salerno. La sua realizzazione è stata finanziata dalla casa cinematografica Fandango, le musiche sono state composte da Gabriele Roberto e la scenografia è frutto del lavoro di Roberto De Angelis mentre i costumi sono stati disegnati da Silvia Nebiolo. Nel cast sono presenti tanti volti noti dello spettacolo italiano come Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Camilla Filippi, Ivano Marescotti, Vittoria Puccini e Angelo Orlando. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA VITA FACILE, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Mario è un medico romano che lavora in una clinica privata e può dirsi soddisfatto della propria esistenza anche perché ha sposato la bella Ginevra. Un giorno, un proprio collega di reparto, Sergio, gli parla del figlio Luca a sua volta medico e che proprio con Mario aveva condiviso il periodo degli studi universitari. Sergio gli racconta dell’esperienza umanitaria che sta facendo in Kenya dove presta sostegno e supporto ai tanti bambini affetti dalle più disparate malattie come la tubercolosi. Sergio, inoltre, gli sottolinea come in questo momento l’associazione sta avendo delle difficoltà nella struttura gestita da Luca per via della mancanza di altri medici per cui gli chiede se eventualmente interessato ad andare ad aiutarlo. Dopo qualche giorno in maniera abbastanza sorprendente, Mario decide di accettare la proposta e quindi raggiunge Luca. Tra di loro ci cono immediatamente diversi dissidi non solo perché Mario non appare per nulla contento della sistemazione decisamente differente dall’ambiente romano a cui era abituato ma anche perché Ginevra prima di prendere in sposo Mario è stata la compagna per lungo tempo di Luca. Poco alla volta però, Mario inizia ad ambientarsi capendo il perché Luca abbia preferito questa vita di sacrifici e di privazioni piuttosto che gli agi a Roma. Dopo qualche settimana in Kenya arriva anche Ginevra che in pratica svela il vero motivo che ha spinto Mario ad accettare la proposta di Sergio. Infatti Mario, è finito sotto inchiesta giudiziaria per via di una grossa partita di valvole cardiache che lui ha fatto comperare alla clinica nonostante sapesse perfettamente che fossero difettose. Ovviamente Mario ha intascato circa 2 milioni di dollari di tangenti che prudentemente ha depositato presso una banca svizzera. A questo punto Mario convince Luca a stringere un patto ed ossia Luca dovrà tornare in Italia assieme a Ginevra recuperare i soldi e quindi tornare in Kenya. Una volta rientrati Mario donerà 200 mila euro all’associazione umanitaria mentre terrà il resto per sé andando a vivere in Argentina assieme alla moglie. Luca accetta ma la ritrovata passione per Ginevra ed il suo forte senso etico daranno vita ad un finale a sorpresa.

