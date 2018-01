Liberi sognatori, Libero Grassi / Fiction: vite semplici ed eccezionali (oggi, 15 gennaio 2018)

Liberi sognatori, Libero Grassi: fiction, la storia di un imprenditore palermitano che si oppose alla mafia. Settimana prossima, 21 gennaio, la storia di Mario Francese.

15 gennaio 2018 Redazione

Liberi sognatori, Libero Grassi

COMMENTO "A TESTA ALTA" SU LIBERO GRASSI

Ieri sera 14 gennaio 2018 è andato in onda "A testa alta", primo film di una serie dal nome "Liberi sognatori": nel corso di quattro settimane Canale 5, in collaborazione con Taodue, ci racconta quattro vite semplici e al contempo eccezionali, le quattro vite di persone che hanno pagato caro il loro distinguersi dagli altri, la loro denuncia nei confronti della mafia. La prima storia vede protagonista Libero Grassi, un imprenditore palermitano a cui era stato chiesto di pagare il pizzo dalla famiglia Madonia. Egli però ha deciso di non pagare, ha deciso di non tacere e di non essere colluso con la mafia, a differenza del resto della Sicilia e specialmente di Palermo. La storia è commovente e straziante: colpisce nel segno un'Italia ancora spaccata e ferita per la presenza ben radicata della mafia. Non ci sconvolgiamo di certo a vedere l'omertà e la collusione della politica con la mafia, perchè ci siamo ancora dentro fino al collo. Di certo molto da allora è stato fatto, grazie a persone come Libero Grassi: un semplice uomo che davanti a tutto ha messo i suoi valori, ciò in cui credeva e ciò in cui sperava. Di certo egli era un grand'uomo, ma la sua famiglia non è stata di certo da meno: la moglie e i figli sono stati testimoni prima e poi combattenti in prima fila assieme a lui, nella speranza di "una civiltà della comunicazione, che deve diventare una vera testimone della verità", così come lui disse in un incontro il 4 maggio del 1991. (Agg. di Tecla Magnani)

"DELITTO DI MAFIA" SU MARIO FRANCESE

Domenica prossima 21 gennaio 2018 andrà in onda "Delitto di mafia", il secondo film appartenente al ciclo "Liberi sognatori". Questa volta il protagonista sarà Mario Francese: egli era un giornalista per "Il giornale di Sicilia" e con le sue parole ha cercato in tutti i modi di opporsi alla mafia, alla omertà e a quello che lui capiva che stava portando l'Italia verso il baratro, ovvero la collusione tra mafia e politica. Anche lui un uomo-eroe certo, ma in primo luogo una persona sincera con sè stessa, con i suoi valori e il suo cuore: anche lui, come Libero Grassi, ha messo in primo piano la lotta per quello che riteneva giusto e in linea con tutto ciò in cui hanno sempre creduto. Marco Bocci sarà nei panni di Mario Francese e ci farà addentrare in questa storia assieme a Claudio Gioè e Romina Mondello sotto la regia di Michele Alhaique. Ricordiamo inoltre che è possibile rivedere la puntata di ieri, "A testa alta", accedendo gratuitamente al sito VideoMediaset.it, dove sarà poi possibile visionare le altre tre puntate una volta mandate in onda su Canale 5. (Agg. di Tecla Magnani)

© Riproduzione Riservata.