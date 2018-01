Lorenzo Riccardi/ Uomini e donne, lo scontro con Emanuele Trimarchi e la "scelta"

Doppia esterna per lui e lo scontro con Emanuele Trimarchi, Lorenzo Riccardi sarà il protagonista della nuova puntata di Uomini e donne, ecco cosa riuscirà a fare.

15 gennaio 2018 Hedda Hopper

Uomini e donne e il trono classico tornano in onda oggi, 15 gennaio, su Canale 5 con Lorenzo Riccardi ancora protagonista. Alto, moro, barbetta incolta e un savoir faire di un uomo d'altri tempi, questo ha resto il corteggiatore già famoso tra il pubblico del programma e uno dei più combattuti protagonisti del programma. Sono ormai passati due mesi dall'inizio del trono di Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma Lorenzo non ha ancora deciso chi corteggiare. Le due troniste, tra alti e bassi, continuano a portarlo fuori causando delle vere e proprie tensioni in studio con gli altri colleghi corteggiatori che non capiscono la scelta delle loro "ragazze", cosa succederà ancora? Niente di nuovo, o quasi, se non fosse che Lorenzo uscirà nuovamente con tutte e due le troniste e finirà per litigare, in studio, con la new entry e volto nuovo del programma, Emanuele Trimarchi.

DALLA LITE CON TRIMARCHI ALLA SCELTA IN ESTERNA CON NILUFAR

Il romano sembra già molto preso da Nilufar Addati e questo lo porterà a scontrarsi con Lorenzo che non gradisce proprio la sua presenza e nemmeno le parole che il romano ha usato nei suoi confronti. Come se non bastasse, Lorenzo avrà modo di uscire con Sara ribadendo il fatto che le sue parole sono pari a zero visto che poi in studio il suo sguardo dice tutt'altro, come reagirà la napoletana a queste parole? Sicuramente con il carattere fumanticno di sempre. Altra storia per Nilufar. I due sono usciti insieme e Lorenzo si è detto sicuro che quello che provano quando sono soli è tutto dire su quello che provano. Sul finire dell'esterna, Lorenzo annuncerà di aver preso la sua decisione e prega la tronista di affacciarsi alla finestra, quale sarà il suo messaggio?

