Luca Dorigo Vs Georgette Polizzi/ "Lei malata per colpa mia? Non è vero niente!" (Pomeriggio 5)

15 gennaio 2018 Anna Montesano

Luca Dorigo e Georgette Polizzi

Luca Dorigo, durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha risposto alle accuse e alle critiche che gli sono state rivolte dall'ex fidanzata, la stilista Georgette Polizzi, ex partecipante della terza edizione di Temptation Island. Luca Dorigo ha replicato punto per punto alle parole della sua ex fidanzata, esordendo con queste dichiarazioni: "E' una persona che si autoconvince di stupidaggini e le trasforma in verità". Luca Dorigo ha dichiarato di essere stato insieme a Georgette per 11 mesi, "con delle pause". Georgette disse che la storia durò un anno e 4 mesi. Luca è stato rimproverato da Barbara D'Urso per la seguente frase: "Io manco me la ricordavo!". L'ex tronista di Uomini e Donne ha negato di essere un traditore: "Non posso rispondere ad una persona che non ha il senso della realtà. Nei messaggi che lei ha trovato, non c'era niente". Riguardo la malattia, Dorigo ha dichiarato: "Non sono io la causa della sua malattia, l'ho conosciuta che era già malata". Alla fine, Dorigo ha ammesso parzialmente i tradimenti: "Non mi sono comportato bene perché è difficile, a volte, lasciare una donna". (Aggiornamento di Fabio Morasca)

LUCA RISPONDE A GEORGETTE: "MALATA A CAUSA MIA? NON È VERO!"

Continua la guerra tra Luca Dorigo e Georgette Polizzi, con botta e risposta che arrivano attraverso i social e il salotto di Barbara D'Urso dove entrambi sono stati più volte ospiti. Tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la sua ex fidanzata - che oggi sta insieme a Davide Tresse - non si ferma la guerra fatta di accuse reciproche. Ospite oggi della D'Urso, Luca è tornato sull'argomento, dicendo la sua anche in merito alle forti dichiarazioni fatte da Georgette. La ragazza aveva infatti confessato nel corso di un'intervista rilasciata a IsaeChia di importanti problemi di salute: “Io ho una malattia rara – spiega Georgette Polizzi – che mi porta ad avere degli ascessi interni e hanno dovuto rimuovermi anche degli organi in passato. Lui sapeva di questa cosa ma, a causa dei suoi tradimenti, quando stavo con lui, finivo spesso in ospedale“. Luca nega prontamente queste dichiarazioni e anzi sottolinea come "A mie spese l’ho portata nei migliori specialisti. Oggi leggere queste cose mi offende".

