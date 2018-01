MERYL STREEP/ Ricorda Anna Magnani: “La dea”. L'attrice commossa davanti alla foto di Nannarella

Meryl Streep, ospite a Che tempo che fa, si è commossa ricordando la straordinaria Anna Magnani. Fabio Fazio le ha regalato una foto autografa della grande attrice romana.

15 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Meryl Streep e Tom Hanks ospiti di Fabio Fazio (Facebook)

Meryl Streep, protagonista di “The Post” il nuovo film di Steven Spielberg, è stata ospite di Fabio Fazio durante la puntata di domenica 14 gennaio di “Che tempo che fa”. Con lei, nello studio di Rai 1, anche Tom Hanks, suo partner nel film. Nel corso della puntata, Fabio Fazio ha voluto omaggiare i suoi ospiti che alcuni doni. All’attore due volte premio Oscar come Miglior Attore Protagonista, Fazio gli ha regalato il modellino di una Fiat 126 e una macchina da scrivere rossa, la Lettera 22 della Olivetti, che Tom Hanks colleziona. A Meryl Strepp, invece, è stata donata una foto autografa di Anna Magnani, “attrice italiana che le è molto cara” ha detto Fazio mostrando la fotografia donata dal figlio Luca Magnani. Visibilmente commossa, Meryl Streep ha ricordato la grande attrice italiana con parole cariche di ammirazione: “La dea, davvero fantastica, l’intensità degli occhi, tutto. L’impegno assoluto nei confronti di qualsiasi cosa che abbia fatto. Di questo impegno scoppiava proprio. Grazie mille, è bellissimo”. Clicca qui per vedere il video

I COMMENTI SU TWITTER

Il pubblico rimasto molto colpito dalla commozione di Meryl Streep davanti alla foto di Anna Magnani. Tantissimi i commenti su Twitter sull’emozionante scambio di regali: “Momento più bello della serata: Meryl Streep che si emoziona davanti alla foto autografata di Anna Magnani regalatale. Grande diva, grandissima donna” e È stato emozionante vedere Meryl Streep emozionarsi dal ricordo-omaggio della #Magnani”, hanno scritto due utenti. E ancora: “Meryl Streep stupefatta e commossa per la foto autografata da Anna Magnani è già uno dei miei best tv moments del 2018” e “Bellissimo sentire l’ammirazione di Meryl Streep verso l’indimenticata Anna Magnani #chetempochefa”. Infine un utente ha commentato le reazioni dei due attori, davanti ai regali ricevuti: “Vedere la star Meryl Streep commuoversi di fronte alla fonte di Anna Magnani o Tom Hanks 'tornare bambino' per la macchina da scrivere Valentine... momenti di bella tv a #chetempochefa”.

