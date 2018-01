Maria De Filippi/ “Ero furiosa con i ragazzi, ma credo all'educazione. Amici? Se non fosse sabato sera…”

Maria De Filippi: “Vorrei cambiare Amici e riportarlo sui ragazzi, ma il sabato è un incubo...”. C'è posta per te invece non ha bisogno di cambiamenti: resta sempre un successo

15 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Si è chiusa una settimana particolarmente intensa per Maria De Filippi, tra il successo di C'è posta per te, con una puntata che l'ha messa alla prova, e il caos scoppiato ad Amici 17. Partiamo proprio dalla vicenda dell'espulsione di quattro alunni e della decisione di mandare i ragazzi a pulire di notte le strade di Roma. La conduttrice ha spiegato che è stata una iniziativa pensata: «Sono ragazzi che si allontanano dai loro genitori e ne sentiamo la responsabilità», ha spiegato al Corriere della Sera. Per questo hanno sentito la necessità di «insegnare loro il rispetto della disciplina necessaria per il mestiere che vogliono imparare, regole di vita che segue chiunque si ponga un obiettivo». Da qui dunque la decisione di punirli. In tv però Maria De Filippi ha deciso di non descrivere nel dettaglio il “casino” creato dai ragazzi, anche se poi è emerso che avrebbero organizzato un party troppo rumoroso. «Hanno 20 anni e la televisione resta una grande lente di ingrandimento che può etichettare cose che - se fossero successe in famiglia - sarebbero rimaste in famiglia. Ma con loro, privatamente, sono entrata assolutamente nel dettaglio».

MARIA DE FILIPPI E LA PUNIZIONE AD AMICI 17

Maria De Filippi ha scelto di “proteggere” i ragazzi di Amici 17 non svelando le ragioni della punizione, limitandosi cioè a dire che hanno trasgredito le regole, ma questo non vuol dire che non si sia arrabbiata con loro. «Infatti mi hanno sentita», ha dichiarato la conduttrice al Corriere della Sera. Una volta sfumata l'arrabbiatura, è emersa la necessità di trovare un sistema educativo: «Io credo nella rieducazione. Aiutare a pulire le strade, concentrandosi sulle periferie, può trasmettere loro un impegno civico, civile». Il messaggio che vuole mandare è che tutti possono sbagliare, ma che quando si esagera bisogna fare qualcosa. «Lavorando di notte capiranno il senso di cosa significa farlo. E anche i ragazzi che lo seguono da casa», ha assicurato Maria De Filippi, confermando poi che la sindaca di Roma Virginia Raggi si è detta subito molto disponibile. La sua iniziativa è stata, dunque, subito accolta.

AMICI E C'È POSTA PER TE, COSA PUÒ CAMBIARE...

Qualcosa potrebbe cambiare ad Amici in futuro. Maria De Filippi sta pensando ad alcune novità: «Sto facendo delle riflessioni», ha ammesso nell'intervista concessa al Corriere della Sera. L'idea è di riportare il serale sui ragazzi: «Io per prima ho fatto altro, concentrandomi sui giudici o sui direttori artistici come Emma o Elisa. C’era un momento comico che con il talent non aveva niente a che fare». Il problema è che non vogliono togliere Amici dal sabato sera: «Un incubo. I ragazzi escono, il pubblico è diverso. Durante la settimana sarebbe l'ideale. Vorrei sperimentare ma il sabato è, appunto, un incubo. Per questo non ho ancora deciso niente». Discorso diverso invece per C'è posta per te, che ha 18 anni e non sembra aver bisogno di cambiare. Lo dimostra il fatto che abbia registrato il miglior esordio delle ultime 14 edizioni: la puntata è stata seguita da 5 milioni 638 mila spettatori, con 29,31% di share. Un risultato tutt'altro che scontato: «È un programma difficile da tutti i punti di vista, anche quando entra in studio chi viene chiamato dai parenti: ogni volta devo cercare di capire chi ho di fronte per spingerli a fare pace». Negli anni però è diventata più emotiva, arrivando anche a piangere: «Mi ha commossa il dolore dignitoso di quel figlio a cui i genitori chiedevano scusa per averlo trascurato».

