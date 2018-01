Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati/ Colpa di un tradimento? Nuove rivelazioni a Pomeriggio5

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini si sono lasciati lo scorso dicembre. Colpa di un tradimento del dottore? Nuove rivelazioni in arrivo a Pomeriggio 5.

15 gennaio 2018 Anna Montesano

Mary Falconieri e Giovanni Angiolini

Si parla di coppie "scoppiate" nella nuova puntata di Pomeriggio 5. Barbara D'Urso non poteva non parlare della storia tra Mary Falconieri e Giovanni Angiolini, una coppia che è stata spesso nello studio di Canale 5 e che purtroppo non è più insieme. In studio ci sarà soltanto Mary, l'ex gieffina racconterà nei dettagli quello che ha già raccontato alcune settimane fa, quando ha annunciato la fine della relazione con Giovanni e il suo tradimento. Il loro amore è nato nella Casa del Grande Fratello Vip 14 ed è durato per due anni fino a quando, lo scorso dicembre, arriva la notizia della rottura. Sconosciuti per alcune settimane i motivi di questo addio, poi il sospetto, infine confermato, di un tradimento. "Sta con quella da maggio" ha scritto Mary Falconieri su Instagram in risposta a tanti commenti curiosi e indagatori dei fan.

MARY E GIOVANNI: DAL DESIDERIO DI UN FIGLIO ALLA ROTTURA

Sembra infatti che Giovanni abbia avuto una relazione parallela con un'altra donna dallo scorso maggio e che, una volta scopertolo, Mary abbia chiuso la storia. Un fulmine a ciel sereno, visto che proprio pochi mesi fa la coppia parlava di famiglia: “Vorrei un figlio, e non posso aspettare molto prima di averlo: i medici mi hanno consigliato di togliere le ovaie perché anche lì il rischio di tumore è alto” aveva confessato al settimanale Oggi Mary che si è poi sottoposta all’intervento di mastectomia totale bilaterale a causa di una predisposizione genetica che la espone a un’alta probabilità di ammalarsi di tumore.

© Riproduzione Riservata.