PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 gennaio 2018 : ripresa fisica per i Pesci, Ariete in difficoltà

Oroscopo di oggi 15 gennaio 2018, di Paolo Fox: previsioni per la giornata per tutti i segni. Ariete inizio settimana pesante, Toro giornate molto attive, Pesci in ripresa fisica.

15 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 15 GENNAIO 2018

Andiamo ora ad analizzare l'oroscopo di oggi di Paolo Fox nel dettaglio segno per segno. Partiamo dai segni zodiacali di Ariete e Toro. La settimana per l'Ariete inizia in maniera un po' pesante. Quelli che hanno da dire qualcosa non riusciranno a fermare i propri pensieri. Sono due settimane che i pianeti non cambiano e risenti un po' di agitazione. In questo periodo conviene osservare e attendere che possono arrivare delle risposte. Sono giornate molto attive per il Toro e quindi sono molto importanti gli spostamenti. Sono in arrivo delle buone notizie. Amate molto viaggiare ma amate anche tornare al nido dopo un po'. In vista di questo Urano che entra nel segno del Toro a maggio molti Toro penseranno che vivono in un posto non giusto oppure potrebbero desiderare di cambiare qualcosa anche in termini di casa/luogo in cui stare. Ci si deve concentrare su quello che interessa in queste prime 48 ore della settimana.

GEMELLI ARRIVA IL SOLE, SEGNI IN CRESCITA

Voltiamo pagina e osserviamo i segni zodiacali da considerarsi in crescita per l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il segno dei Gemelli inizia una seconda metà di gennaio che sarà molto più positiva di quella appena passata. Dal 20 per esempio il Sole inizierà un transito davvero molto positivo e da non sottovalutare assolutamente. Buon momento di forza per la Vergine che vivrà una settimana davvero intrigante, con diversi pianeti che daranno una mano a regalare soddisfazioni e soprattutto una grande energia. Giorni importanti e di svolta anche per lo Scorpione che potrebbe realizzare dei sogni covati da diverso tempo. L'importante è credere sempre in quel che si fa senza mai farsi trovare impreparati o senza subire la pressione di chi circonda il segno. I Pesci hanno superato un weekend incerto, risolvendo alcuni problemi fisici. E' un momento di forza in cui si riescono a coronare diversi sogni che da tempo si sperava di poter portare a compimento ma che per un motivo o per un altro non si trovava la forza di centrare.

CANCRO QUANTI PIANETI OPPOSTI, TOP E FLOP

Partiamo dai segni zodiacali top e flop per l'oroscopo di oggi, lunedì 15 gennaio 2018, fatto da Paolo Fox ai microfoni dell'emittente radiofonica LatteMiele. Inizio settimana complicato per l'Ariete che non riesce a fermare il suo flusso di pensieri e rischia così di complicarsi troppo la vita. Tensioni per il Cancro che vive alcune opposizioni planetarie determinanti come quelle di Mercurio, Sole e Venere. Il Leone è stressato per quanto riguarda i sentimenti e non si sente in questo momento al sicuro in nessuna situazione. Sono giorni in cui però si deve assolutamente trovare una definizione anche per quanto riguarda il futuro. Settimana interessante invece per i nati sotto il segno della Venere che potrebbero avere nelle prossime quarantotto ore diversi pianeti a favore. E' un momento in cui le cose sembrano girare bene, ma non si deve esagerare nel buttarsi in situazioni che comportano anche dei rischi.

