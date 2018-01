PERFETTI SCONOSCIUTI/ Su Canale 5 il film con Anna Foglietta (oggi, 15 gennaio 2018)

Perfetti sconosciuti, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Anna Foglietta, Edoardo Leo, alla regia Paolo Genovese. La trama del film nel dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale 5

PAOLO GENOVESE ALLA REGIA

Perfetti sconosciuti, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia che vede alla regia Paolo Genovese. La trama della pellicola racconta la storia di un gruppo di amici che per una sera decide di scambiarsi i cellulari, a patto di leggere i messaggi ed ascoltare le chiamate in entrata nel corso dell'intera cena. Il risultato sarà disastroso, con bugie e segreti nascosti che verranno inesorabilmente a galla. Il cast del film, che ha riscosso un successo strepitoso al cinema, è composto da Anna Foglietta, Edoardo Leo, Marco Giallini e Kasia Smutniak. Anna Foglietta, che nel film veste i panni di Carlotta, è una nota attrice cinematografica oltre che televisiva. Nel 2017 è stata protagonista della serie tv La mafia uccide solo d'estate e del film Il premio. Nel corso della sua carriera ha collaborato in diverse occasioni con Edoardo Leo in Noi e la Giulia e che vuoi che sia. Nel 2014 ha poi preso parte alle riprese di Tutta colpa di Freud, pellicola diretta dallo stesso Paolo Genovese. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PERFETTI SCONOSCIUTI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Siamo a Roma ed un gruppo di amici decide di organizzare un cena per trascorrere alcune ore in armonia e spensieratezza. Il gruppo è composto da tre coppie sposate, alcune con figli, e un single, separato da diversi anni ed incapace di dar vita ad una nuova relazione. Dopo aver parlato a lungo di una coppia di conoscenti separata a causa della scoperta di un tradimento tramite un messaggino sul telefono, Eva propone di rendere note a tutti i presenti il contenuto delle chiamate e dei messaggi che i commensali riceveranno nel corso della cena. Un pò timorosi, tutti accettano. Il giochino si trasformerà, ben presto, in una vera e propria gogna di menzogne e bugie che metteranno a dura prova tutti i presenti. Nel finale si scoprirà però che il gioco in realtà non ha mai avuto luogo per volere di Rocco, il padrone di casa. Nelle ultime scene i protagonisti si salutano come al solito, nascondendo l'un l'altro segreti e scheletri nell'armadio scomodi e dolorosi.

