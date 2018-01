POTERE ASSOLUTO/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood (oggi, 15 gennaio 2018)

Potere assoluto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, Gene Hackman e Ed Harris. La trama del film nel dettaglio.

15 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rete 4

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Potere assoluto, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21,15. Una pellicola di genere thriller e poliziesca che è stata diretta dal grande Clint Eastwood nel 1997 ed ispirata dall'omonima opera romanzata da David Baldacci, noto scrittore americano di romanzi gialli. Nel cast del film troviamo lo stesso Clint Eastwood, nei panni di Luther Whitney, affiancato da Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney, Scott Glenn, Dennis Haysbert e Judy Davis. Gene Hackman, che interpreta il personaggio del Presidente Alan Richmond, è un attore statunitense classe 1930, noto per le sue apparizioni in Senza via di scampo, Mississippi Burning - Le radici dell'odio, Extreme Measures - Soluzioni estreme e Heartbreakers - Vizio di famiglia. La sua ultima apparizione cinematografica risale al 2004, con il film Due candidati per una poltrona. Accanto a Clint Eastwood e Gene Hackman, nel cast di Potere assoluto, figura Ed Harris nei panni di Seth Frank. Ed Harris è un interprete americano oltre che produttore e sceneggiatore. È principalmente noto per le sue apparizioni in film come Masked and Anonymous, The Truhman Show, Gli intrighi del potere - Nixon, Il mistero delle pagine perdute - National Treasure, Io e Beethowen e Run All Night - Una notte per sopravvivere. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Geostorm e Madre!. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

POTERE ASSOLUTO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Luther Whitney, un noto ladro d'appartamenti, finisce suo malgrado per assistere all'assassinio della moglie di Walter Sullivan, uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti. A perpetrare l'omicidio sono gli agenti dei servizi segreti alle dipendenze del presidente americano che poco dopo il misfatto, provvedono a ripulire la scena del delitto, dimenticadosi di un ferma carte che Luther raccoglierà. Due agenti presidenziali però, torneranno sulla scena dell'omicidio per recuperare il ferma carte, accorgendosi della presenza di Luther.

