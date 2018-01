PRONTI A MORIRE/ Su La7 il film con Leonardo Di Caprio e Russel Crowe (oggi, 15 gennaio 2018)

Pronti a morire, il film in onda su La7 oggi, lunedì 15 gennaio 2018. Nel cast: Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe e Leonardo Di Caprio, alla regia Sam Raimi.

il film western in prima serata su La7

NEL CAST ANCHE SHARON STONE

Pronti a morire, il film in onda su La7 oggi, lunedì 15 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola western con il titolo in lingua originale The Quick and the Dead. Si tratta di un film diretto nel 1995 dal regista Sam Raimi prodotto dalla casa cinematografica Indieprod. Il soggetto è stato scritto da Simon Moore il quale si è occupato anche della sceneggiatura, le musiche portano la firma del nostro Alan Silvestri e la scenografia è stata ideata e curata da Patrizia von Brandenstein. Nel cast tantissimi volti noti del cinema hollywoodiano come Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Tobin Bell e Roberts Blossom. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PRONTI A MORIRE, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

Siamo nel vecchio e selvaggio West nell’anno 1878. Una cittadina chiamata Redemption, da moltissimi anni detta legge un gelido e spietato pistolero di nome Herold che di fatto si è auto proclamato governatore. Durante tutto questo periodo, l’uomo ha avuto modo di farsi tantissimi nemici per gli innumerevoli crimini di cui si è macchiato. Tra i tanti nemici c’è anche una donna di nome Ellen venuta da tanto lontano soltanto per ottenere una agognata vendetta: infatti quando era ancora una bambina Herod ha ucciso suo padre che all’epoca era uno sceriffo onesto la cui unica colpa fu quella di opporsi al criminale. L’occasione ideale per mettere in atto la sua vendetta è il torneo che ogni anno lo stesso Herod indice e nel quale ci sono dei duelli. Un torneo nel quale viene messo in palio un bel mucchio di soldi e che soprattutto permette allo stesso governatore di liberarsi una volta per tutti di tanti nemici che vorrebbero farlo fuori.

In attesa di poter prendere parte a questo duello, Ellen inizia a far amicizia con della gente del posto ed in particolare con Cort, ex braccio destro di Herod ora diventato un prete per via del disgusto per i tanti crimini commessi nel corso degli anni da quello che un tempo era il suo capo. Ellen conosce anche Kid, figlio illegittimo e mai riconosciuto dello stesso Herod. Tra Cort e Ellen poco alla volta nasce una complicità che sfocia in amore e passione. Questo permette ad Ellen di avere numerosi complici per mettere in essere un perfetto piano per liberare una volta per tutte anche la cittadina di Redemption dalla tirannia di Herod, che fino ad allora non aveva mai perso un duello in tutta la propria vita.

