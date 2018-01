Paolo Crivellin/ Uomini e donne, quando farà la sua scelta? Il trono in versione "reality"

Quando sceglierà Paolo Crivellin? A Uomini e donne il suo tempo per scadere e c'è chi pensa al suo trono in versione "reality" con tanto di casa e telecamere puntate.

15 gennaio 2018 Hedda Hopper

Paolo Crivellin, Uomini e donne

Paolo Crivellin è pronto a scegliere? I fan sono un po' stufi per via del comportamento del tronista di Uomini e donne che continua a rimandare la sua scelta causando un vero e proprio terremoto in studio, ma quando deciderà di fare la sua scelta? Al momento non c'è ancora una data certa ma la prossima registrazione, in previsione tra giovedì e venerdì, potrebbe essere quella giusta per chiudereal meglio il trono senza andare troppo per le lunghe, cosa succederà a quel punto? Le corteggiatrici, specie Angela Caloisi, potrebbero non essere più pronte a dire sì dopo quello che è successo in queste settimane ma tutto dipenderà da quello che possiamo definire un vero e proprio aperitivo di reality. A Paolo Crivellin non sono bastati mesi di esterne ma ha deciso di chiedere un paio di giorni in una casa con tanto di telecamere e le sue corteggiatrici pronte ad alternarsi al suo cospetto.

PAOLO CRIVELLIN SCEGLIERÀ TRA ENTRO FINE SETTIMANA?

Non sappiamo bene cosa sia successo in questi giorni ma i tre potrebbero averne combinato di ogni colore soprattutto dopo le reazioni di Angela che in queste settimane ha più volte lasciato lo studio per poi tornare richiamata dal tronista. Paolo Crivellin farà la sua scelta? Sicuramente sì, proprio nella prossima registrazione, qualsiasi essa sia (c'è la possibilità che lasci il programma senza fidanzata), ma poi i fan dovranno fare i conti con la messa in onda. Al momento siamo molto distanti dalle registrazioni, quasi un mese, e questo significa che la scelta di Paolo Crivellin potrebbe non andare in onda fino a metà febbraio. Riusciremo davvero ad aspettare così tanto prima di scoprire come andrà a finire?

© Riproduzione Riservata.